Stiri pe aceeasi tema

- Costin Mincu, unul dintre patronii clubului Colectiv spune ca tragedia s-ar putea repeta daca nu se vor lua masuri. Acesta a declarat ca vrea sa plateasca doar pentru greșelile lui. „Este cel mai urat cosmar posibil, nu pot sa-l caracterizez altfel, cel mai urat cosmar”, spune Costin Mincu, unul dintre…

- Costin Mincu, unul dintre cei trei patroni de la "Colectiv" a vorbit deschis, pentru MEDIAFAX, la trei ani de la producerea tragediei, despre noaptea care a schimbat multe destine, dar si despre greselile facute de el atunci. "Este cel mai urat cosmar posibil, nu pot sa-l caracterizez altfel,…

- Atata timp cat clasa politica nu intelege greselile facute in urma cu trei ani, un nou “Colectiv” se poate repeta oricand. O spune chiar unul dintre patronii clubului in care, dupa incendiul din 2015, 65 de oameni au murit, iar alte cateva sute de oameni au fost mutilati pe viata.

- “Cafelele in așteptare” – o sintagma care, inițial, te duce cu gandul la faptul ca aștepți o veșnicie pentru doua cești cu “vinul Arabiei”, așa cum mai este cunoscuta aceasta bautura aromata care te trezește dupa cele mai grele seri sau te pregatește pentru cele mai dificile ședințe. Ei bine, nu, povestea…

- Judecatorul costarican Celso Gamboa a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, care sunt șansele ca Elena Udrea sa nu fie extradata. Judecatorul are vesti proaste pentru Udrea in ceea ce o priveste pe fiica sa.Elena Udrea și Alina Bica pot veni voluntar in Romania sau pot refuza, spune…

- Dragos Damian, CEO al Terapia Cluj, spune ca drama sistemului de sanatate din România consta în faptul ca, între multe altele, la sistem contribuie prea putini oameni: 5 milioane de oameni nu pot sa sustina, cu mult succes, sanatatea a 20 de milioane de beneficiari! În plus,…

- Silviu Iliuta (44 de ani), producator executiv la „Cronica Carcotasilor“, a vorbit, intr-un interviu pentru „Adevarul“, despre noul sezon al emisiunii de la Prima TV, despre cine este vedeta rubricii „Top Rusinica“, dar si despre piata media din Romania.

- Romania se pregateste din nou sa trimita oameni in spatiu. La 38 de ani dupa primul si singurul zbor al unui roman in spatiul cosmic, cel al lui Dumitru Prunariu, Agentia Spatiala Romana anunta ca vrea sa pregateasca doi romani pentru a fi astronauti!