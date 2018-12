Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, scrie pe Facebook ca ingrijorarile președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker sunt legate de nevoia de unitatea despre care a vorbit și PSD, iar mesajul trebuie sa ajunga la președintele Klaus Iohannis."Am citit interviul Președintelui…

- Judecatorul Cristi Danileț susține, intr-o postare pe Facebook ca dovada suprema de libertate este revolta in strada impotriva corupției."Aici incepe Europa. Declarația de la Sibiu 1. Demnitatea revoltei. Aici incepe Europa.In fiecare sibian care, vreme de 365 de zile, zi dupa…

- ”A demisionat ministrul 20 19. Domnule Presedinte Orban, domnule Presedinte Barna, a demisionat ministrul responsabil de pregatirea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de la 1 Ianuarie. Demisia ministrului Negrescu demonstreaza ca Guvernul Dancila nu este pregatit sa preia Presedintia rotativa…

- Motivele demisiei ar fi legate de lipsa de sustinere a guvernului pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, spun sursele citate de Romania TV. Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, nu a confirmat informatia, dar nici nu a negat, intr-o…

- Reusita presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi reusita celor 27 de state membre, iar tara noastra va actiona ca un mediator impartial, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie de parlamentari si europarlamentari germani, informeaza…

- "Eu m-am referit in mod clar, si am vazut ca si premierul a inteles, la faptul ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic. Suntem tot timpul in scandaluri, reclamatii. Eu mi-as fi dorit ca in aceasta perspectiva sa ne pregatim, sa existe un fel de armistitiu, sa renuntam la acest sistem…

- “Este nevoie de responsabilitate si de asumarea unor termene clare de catre Guvern in vederea realizarii acestei investitii, care reprezinta o prioritate nationala”, este mesajul pe care Presedintia anunta ca a fost transmis in cadrul intrevederii de joi dintre presedinte si cei sase reprezentanti ai…

- ”Trecand la o analiza serioasa, Klaus Iohannis a avut un discurs corect. Se vede ca are in spate un consilier pe afaceri europene cu mare experiența și buna cunoaștere a dosarelor. Se vede și ca ministerul de linie iși face bine treaba. Articularea in acest cadru a unei viziuni pentru viitorul Europei…