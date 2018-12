Interviu Junker. Ministrul Oprea: ”A încurcat stânga cu dreapta” 'Am citit stirea referitoare la interviul presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acordat unei publicatii germane. As face cateva scurte comentarii. Constat ca s-a declansat campania electorala pentru Parlamentul European. Mai 2019 nu este departe. Romania este 'din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita' pentru exercitarea Presedintiei Consiliului UE, am auzit acelasi discurs despre aderarea noastra la spatiul Schengen. Si in acest caz, am indeplinit toate conditiile din punct de vedere tehnic, lipseste doar decizia politica, deci tot politic interpretez acest interviu',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

