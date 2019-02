Stiri pe aceeasi tema

- Cu patru luni inainte de alegerile europene, Comisia Europeana (CE) a cerut marti companiilor Facebook, Twitter si Google sa-si „intensifice“ eforturile pentru combaterea dezinformarii online, relateaza AFP.

- ''Care este poziția SUA in contextul actual al Brexit-ului și cum ar putea Donald Trump sa dubleze schimburile bilaterale dintre SUA si Marea Britanie? In timp ce premierul Theresa May a prezentat planul B pentru Brexit, pe care analiștii internaționali il considera foarte asemanator planului…

- Administratia Vladimir Putin a condamnat, luni seara, decizia Uniunii Europene de a impune sanctiuni din cauza atacului chimic din Marea Britanie, avertizand ca ar putea adopta masuri de retorsiune din cauza acestei actiuni "neprietenesti", considerata o incercare de a distrage atentia de la Brexit,…

- Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit .Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana .In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Liderii UE au dat o lovitura devastatoare speranțelor Theresei May de a salva acordul pentru Brexit, titreaza The Guardian. Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declaratJean-Claude Juncker, scrie…

- Drepturile cetațenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranța cetațenilor europeni și fenomenul migrației au fost temele discuțiilor bilaterale avute de ministrul Carmen Dan cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie și Germania. Intalnirile au avut loc in marja Consiliului JAI, desfașurat la…

- Comisia Europeana a lansat miercuri un plan de actiune impotriva dezinformarii in mediul online, cu sase luni inainte de alegerile europarlamentare, cerand statelor membre si companiilor de tehnologie, precum Facebook, sa se mobilizeze pentru a combate stirile false pe Internet, relateaza agentiile…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a declarat, miercuri, ca securitatea in zona Marii Negre reprezinta o preocupare pentru intreaga Alianța NATO, nu doar pentru țarile din regiune. Leș a mai spus ca dupa Brexit, Marea Britanie va ramane in continuare un actor important in Europa, informeaza Mediafax.„Marea…