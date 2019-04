Dupa cateva piese cantate in deschidere de formatia britanica The Night Suns, care vine din zona rock alternativ/industrial, si pe care Vita de Vie a cunoscut-o la Londra, concertul Sase/Sase a debutat in forta cu piesa „ialapet”. A fost si „Dur de-a Dura”, si „Inimi surde”, „Hai Hui”, „Luna si noi”, „Somn usor” intr-o varianta noua cu oradeanca Dafina alaturi de ei pe scena, dar si „Alunga tacerea”, „Basul si cu toba mare”, „Varza”, „Iamma” sau „Praf de stele. Chimia a functionat ca de fiecare data, an de an adaugandu-se in fata scenei alti tineri fani care stiu vers cu vers piesele Vitei…