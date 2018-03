Stiri pe aceeasi tema

- O iubire pe cat de controversata la inceput, pe atat de puternica acum. Amandoi au vorbit mai deschis ca niciodata in cei trei ani de cand sunt impreuna despre drumul lor dificil de pana acum si pasiunea care-i leaga.

- Mizeria inepta denumita „interviu cu Sebastian Ghița” a avut un merit: a aratat cum se coordoneaza atacul mediatic al Mafiei impotriva statului de drept. Am mai vazut asta in 2009, cand Vintu, Dan Voiculescu și Patriciu facusera o cooperativa ca sa-și puna președinte, pe Mircea Geoana, zis și „Prostanacul”.…

- Diana Simion, fosta sotie a lui Razvan Simion, a INFLORIT dupa DIVORT! DOAMNE, cum arata! Diana, o adevarata doamna!Fosta nevasta a lui Razvan Simion, total schimbata. Ce bine arata Diana Simion! Diana Simion a adoptat un look foarte tineresc.Diana Simion a trecut prin momente grele in urma cu cațiva…

- Dupa opt ani, strabate din nou tara cu caravana Antenei 1 si o redescopera cu ochii omului matur, ai parintelui, ai autorului si ai pasionatului de gusturi autentice care a devenit intre timp. Sa-l vezi pe Mircea Radu coborand din rulota sa si batand la usile romanilor, asa cum o facea acum aproape…

- Razvan Simion a trecut printr-un accident extrem de dur pe vremea cand era doar un puști. A ramas cu buza in mana. Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, care a fost casatorit cu Diana Simion , a avut parte de un incident extrem de neplacut in vremea copilariei. Despre acest accident…

- Lidia Buble, de nerecunoscut dupa ce și-a schimbat look-ul.Artista a postat pe contul de socializare o imagine in care arata total diferit. Fanii au reacționat imediat. Lidia Buble a postat o fotografie in care apare cu parul roz, fara sa dezvaluie insa daca este o schimbare permanenta sau daca a ales…

- Pronuntarea in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-ar fi folosit ilegal, potrivit lui Florin Talpan, de marca "Steaua", a fost amanata pentru 21 martie de Tribunalul Bucuresti.…

- UEFA nu a gasit nici o dovada care sa confirme acuzatiile de rasism pe care atacantul lui Liverpool, Rhian Brewster, le-a formulat impotriva lui Leonid Mironov, fotbalistul echipei Spartak Moscova, au anuntat, miercuri, oficialii forului european. Brewster, in varsta de 17 ani, a afirmat…

- Lidia Buble a fost invitata in cadrul emisiunii “Rai Da’ Buni”, unde a vorbit despre familia ei, dar și despre cum ii place iubitului ei, Razvan Simion, sa o alinte. Indragita artista a vorbit despre mama ei și despre legatura stransa pe care o are cu frații sai. Mai mult de atat, Lidia a glumit pe…

Lidia Buble a vorbit despre mama ei și despre legatura stransa pe care o are cu frații

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Actrița Paula Chirila face parte din distribuția filmului „Scurtcircuit”, un lungmetraj care are la baza drama teribila care s-a produs la maternitatea Giulești, unde mai mulți bebeluși au ars de vii. Daca in film actrița se pregatește de o adopție, in realitate Paula Chirila ar mai vrea un copil. Chiar…

- Implicat pana peste cap in cel mai nou proiect al Antenei 1 – emisiunea de divertisment ”Ie, Romanie”-, Mircea Radu ”Bre” a trait, intr-una dintre deplasarile facute cu echipa de filmare, momente nu tocmai confortabile. Vedeta de televiziune, amfitrionul show-ului, a fost ”urecheat” de un primar suparat…

- Reacția unei tinere care a folosit un produs comandat pe internet a devenit virala. Femeia a avut parte de un șoc cand a vazut ca a ramas fara sprancene. Poppy Gasson din Marea Britanie a vrut sa incerce un gel, produs chinezesc, pentru tatuarea sprancenelor, potrivit dailymail.co.uk. Tanara și-a comandat…

- Au aproape trei ani de realție dar se comporta de parca s-ar cunoaște de-o viața. Lidia Buble și Razvan Simion au acces unul la telefonul celuilalt, demonstrand ca au mare incredere unul in celalalt și nu exista gelozii și secrete intre ei. Faptul ca au avut de infruntat anumite piedici pentru a-și…

- Lidia Buble a fost invitata in emisiunea iubitul ei, Razvan Simion, unde nu a mai putut sa se stapaneasca și a inceput sa planga. Totul are legatura cu noua sa melodie, dedicata mamei sale.

- Invitata in emisiunea ”Neața cu Razvan și Dani”, emisiunea prezentata de iubitul ei, Lidia Buble nu și-a putut stapani lacrimile. Din fericire, Razvan i-a sarit in ajutor cand a vazut ca nu mai poate continua sa vorbeasca. Lidia Buble a fost invitata la emisiunea pe care o prezinta Razvan Simion ca…

- Lidia Buble a vorbit despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea in care se afla, dar cantareata a fost copleșita de emoții. "E foarte greu sa cantam aceasta melodie live, de aia am prezentat doar videoclipul", a explicat…

- Lidia Buble, mesaj emoționant dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama!”. Artista le-a dat un sfat fanilor de pe contul de socializare. Interpreta și mama ei o relație stransa, astfel ca iubita lui Razvan Simion a compus o piesa pentru cea care i-a dat viața și care a nascut 11 copii.…

- Este cunoscuta relația lui Razvan Simion cu Lidia Buble, dar și faptul ca partenerul de emisiune al lui Dani Oțil se ocupa de cariera celei pe care a cunoscut-o in urma cu aproape doi ani. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei, dar a ținut sa se detașeze un picuț de asta și…

- Lidia Buble este o tanara care are mereu grija de ea si ii place sa fie in permanenta aranjata si machiata. In acelasi timp, insa, artista nu se sfieste sa apara in fata fanilor sai nemachiata, iar acest lucru nu arata decat faptul ca are increderea in ea.

- Razvan Simion si Lidia Buble treaiesc de ceva timp o poveste de dragoste. Prezentatorul TV a facut, vineri, un anunt care a surprins pe toata lumea. Razvan Simion se ocupa de cariera Lidiei Buble si pregatește lansarea primului album al artistei. „O sa aflați despre ce este vorba. Pregatim pentru toamna…

- Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Dani Oțil, a vorbit despre copil. El a facut declarații despre ce și-ar dori sa faca cu acesta. Dani Oțil, a carui prima mare dragoste a fost o tanara pe nume Oana , nu are o iubita oficiala, dar cu toate acestea se gandește la postura de tatic. Dani Oțil, care…

- Lidia Buble le-a aratat celor care o indragesc cum arata ea la varsta de 13-14 ani, scrie click.ro. Vedeta s-a amuzat de felul in care era la aceasta varsta, dar le-a transmis fanilor sa nu rada de ea. "Am primit niste poze cu mine de prin clasa a 7-a, a 8-a, daca ti le arat o sa ma lasi pe drumuri…

- Cum o rasfața Razvan Simion pe Lidia Buble, in weekend. Realizatorul tv i-a pregatit din nou micul dejun artistei, iar aceasta impartașit bucuria cu fanii, deși din cauza racelii, nu se simțea deloc bine. Lidia Buble a filmat farfuria cu bunatațuri și le-a aratat prietenilor virtuali cu ce hranește…

- Imaginile de la petrecerea Deliei data cu ocazia implinirii a 36 de ani fac furori pe Instagram. Jurata de la "X Factor" a sarbatorit intr-un club de fite alaturi de toti cei dragi ei. Printre cei apropiati s-au numarat si Lidia Buble si Razvan Simion care, asa cum era de asteptat, nu au venit cu mana…

- Delia a implinit frumoasa varsta de 36 de ani si a petrecut alaturi de cei dragi pana dimineata. Ca locatie, vedeta a ales un pub din Centrul Vechi, pe care il detine sotul ei, Razvan Munteanu, si s-a distrat cu cei mai buni prieteni, dar si colegi de breasla.

- Prezentatorii Dani Oțil și Razvan Simion ar pleca acasa cu bani frumoși, in fiecare luna, salariu incasat fiind unul foarte bun. Dani Oțil și Razvan Simion formeaza un cuplu pe micile ecrane de foarte mulți ani, ani in care au prezentat diverse emisiuni impreuna. Prezentatorii matinalului de la Antena…

- Lidia Buble a povestit cum a aflat tatal sau ca s-a apucat de cantat. Acesta a fost atat de suparat pe ea, incat nu i-a vorbit o vreme. Cantareața Lidia Buble, care are o relație amoroasa cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , și-a amintit de vremurile sale de inceput in muzica. Intr-un interviu…

- Razvan Simion a avut mari probleme cu cheile de la casa de curand. Acesta a fost nevoit sa se urce la volan și sa mearga pana la Predeal pentru a le recupera. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, care se iubește cu solista de muzica pop Lidia Buble , a fost cu aceasta la o cantare, dupa care…

- Tatal cantareței Lidia Buble, Viorel Buble, a scos la vanzare o vila la Deva. Casa este neterminata. Lidia Buble, al carei tata este pastor penticostal, provine dintr-o familie extrem de numeroasa . Artista este foarte atașata de rudele sale. Tatal cantareței Lidia Buble, artista care are o relație…

- Cum a raspuns Lidia Buble atunci cand i s-a spus ca se imbraca de la gunoi. Artista nu s-a abținut și i-a dat imediat replica fanului rautacios. Lidia Buble nu a parut deloc deranjata de comentariul fetei care a judecat-o și i-a spus direct ca hainele ei sunt urate. Lidia Buble a recunoscut ca imbraca…

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Ea a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a dat, pentru Libertatea, cateva detalii despre…

- Dan Negru va prezenta anul acesta cel de-al 18-lea Revelion, un record in televiziune. Despre show-urile special realizate pentru noaptea dintre ani a vorbit el la un post de televiziune. Dan Negru, care in urma cu ceva timp a fost operat de urgența , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori…

- Daca Craciunul l-au petrecut impreuna in Deva la parintii Lidiei Buble , Revelionul nu-l va petrece alaturi de iubitul ei, Razvan Simion. Cantareata are spectacole in București și pe Valea Prahovei, așa ca va trece in 2018 pe scena. Razvan Simion se va afla tot pe Valea Prahovei, dar nu langa Lidia…

- Diana Simion, fosta partenera de viața a lui Razvan Simion, petrece sarbatorile de iarna alaturi de cei doi copii ai ei, la Timișoara, iar atmosfera este cea a unei familii unite și a unui camin fericit. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, care in prezent are o relație cu cantareața Lidia Buble,…