Interviu Exclusiv. Răzvan Ciobanu: ”Nefericirile mele se bazau mai degrabă pe eșecurile sentimentale” Intr-un interviu acordat in 2011 revistei Unica, Razvan Ciobanu a vorbit despre o perioada grea a vieții sale, despre moda, despre prieteni și despre viața lui snetimentala. Razvan a vorbit despre problemele financiare și despre o prietena pe care nu a numit-o, dar despre care spune ca l-a dezamagit. ”Daca pana la 32 de ani nu am simțit lipsa banilor sau nu am știut ce inseamna sa nu-ți intinda nimeni o mana de ajutor, intre 32 și 35 am descoperit ca lumea in care traiam era o lume asemanatoare celei din «Alice inȚara Minunilor». Basmul meu e sa fac haine, sa vanez lucruri cool, sa fac oamenii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

