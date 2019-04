Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele din Romania respecta tradițiile de Paște și, mai important, in fiecare an sunt alaturi de familiile lor. Sarbatoarea este un bun prilej pentru a afla ce fac și cum petrec vedetele noastre. Anul acesta, interpreta de muzica populara Laura Lungu a ales sa sarbatoreasca Invierea Domnului alaturi…

- Dupa ce s-a confesat apropiaților ca vrea sa puna punct carierei, Angela Similea a fost convinsa sa iasa din nou la rampa. Marius Țeicu a adus-o in țara din America, la lansarea unor albume de șlagare, iar la eveniment, marea doamna a muzicii ușoare a facut un anunț neașteptat: planuiește un spectacol…

- Pensiile pentru luna aprilie, platite mai devreme Pensiile pentru luna aprilie vor fi platite mai devreme, începând chiar de luni, astfel încât toti pensionarii sa-si primeasca banii pâna la jumatatea lunii, a anuntat, ministrul muncii, Marius Budai. El…

- El a dat asigurari ca toate pensiile vor fi platite pana la data de 15 aprilie. "Noi, incepand de luni, facem plata aferenta lunii aprilie pentru tot ce inseamna pensii si, datorita si Sarbatorilor de Paste, dar si a noului calendar de plata a pensiilor, pana in data de 15 aprilie orice pensionar din…

- Biserica Ortodoxa Romana motiveaza aceasta schimbare datorita faptului ca anul acesta sarbatoarea pica in saptamana Patimilor. ”Pentru ca sarbatoarea Sfantului Gheorghe cade in saptamana Sfintelor Patimiri, care este cea mai intensa din punct de vedere spiritual, din anul bisericesc, s-a decis,…

- In 2010, studiul realizat de Organizatia Salvati Copiii arata, in premiera, ca educatia este, in Romania, gratuita doar in teorie. In practica, parintii erau nevoiti sa achite costuri care nu apareau in nicio Lege si reforma a educatiei. In medie, suma pe care elevul o aducea de acasa, pentru a beneficia…

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.

- O tanara a avut parte de o surpriza de proporții tocmai la punctul de vama dintre Romania și Moldova, Leușeni - Albița. Mașina in care se afla impreuna cu prietenul ei, un barbat cu dubla cetațenie, romana și moldoveneasca, a fost oprita de vemeși, a dezvaluit publika.md. Fata a crezut ca e vorba de…