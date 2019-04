Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a confesat apropiaților ca vrea sa puna punct carierei, Angela Similea a fost convinsa sa iasa din nou la rampa. Marius Țeicu a adus-o in țara din America, la lansarea unor albume de șlagare, iar la eveniment, marea doamna a muzicii ușoare a facut un anunț neașteptat: planuiește un spectacol…

- Cea mai iubita cursa cu obstacole din Romania, o premiera pentru zona Moldovei! Asaltul Lupilor este un eveniment sportiv neconventional care a ajuns la a VI-a editie si la care estimam o prezenta de peste 2000 de persoane. Evenimentul se va desfasura pe 19 mai 2019 si va fi gazduit de Enduro Ranch…

- Au devenit deja traditie, actiunile umanitare la Dgaspc Dambovita. Salariați din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița au organizat o acțiune de voluntariat, pentru a fi acum in prag de sarbatori alaturi de copii din județ, care așteapta iepurașul de Paște.…

- Paște 2019, Paște catolic și ortodox. Cele mai frumoase tradiții de Paști in Romania, in Bucovina, in Maramureș, in Dobrogea, Muntenia și Banat, tradiții pentru sanatate, dragoste și noroc.

- In 2010, studiul realizat de Organizatia Salvati Copiii arata, in premiera, ca educatia este, in Romania, gratuita doar in teorie. In practica, parintii erau nevoiti sa achite costuri care nu apareau in nicio Lege si reforma a educatiei. In medie, suma pe care elevul o aducea de acasa, pentru a beneficia…

- Vremea se mentine foarte calda pentru aceasta perioada foto: Adriana Tudose-RRA /arhiva Vremea se mentine foarte calda pentru aceasta perioada în România, dar revin precipitatiile. La noapte vor cadea ploi slabe în Maramures, Crisana si nord-vestul Transilvaniei,…

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a cerut-o in casatorie pe Alesia, partenera lui din ultimii 5 ani. Transferat la New York City, Mitrița a revenit in Romania pentru a da lovitura de start in victoria celor de la CS U Craiova, scor 2-0, in fața campioanei CFR Cluj. Cei peste 28.000 de fani prezenți pe…