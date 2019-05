Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid este gata sa dea lovitura secolului! Șefii gruparii de pe “Santiago Bernabeu” vor sa-l aduca sub comanda lui Zinedine Zidane pe Kylian Mbappe, starul echipei Paris Saint-Germain. Suma de transfer este una colosala!

- Ianis Hagi este dorit de FC Sevilla și CF Valencia, scrie GSP. Suma de transfer pe care cele doua cluburi iberice ar fi dispuse sa o plateasca pentru internaționalul roman este in jurul a 5 milioane de euro. "Cred eu ca Ianis va merge afara. Mi-as fi dorit ca Ianis sa aiba o traiectorie cum…

- Gustul laptelui adevarat, direct de la vacuta ingrijita cu mare atentie, pare sa fie mai degraba pe cale de disparitie, in ziua de astazi, cand toate produsele sunt ultraprocesate. In toata aceasta abundenta de "bunatati" produse in serie, un brand 100% romanesc este singurul care vinde produse…

- Antonio Candreva, mijlocașul lui Inter Milano și al naționalei Italiei, s-a oferit sa plateasca cantina școlara pentru fetița unei familii de imigranți care nu iși permiteau sa faca acest lucru și a primit sa manance biscuiți cu ton in timp ce restul copiilor au avut mancare gatita. Fotbalistul i-a…

- Alexandru Mitrița, mijlocașul in varsta de 24 de ani al lui New York City, valoreaza acum 6 milioane de euro, potrivit transfermarkt.de. La CSU Craiova, cota era de 3,5 milioane. In iulie 2017, cand a ajuns la Craiova, venind de la Pescara, Alex Mitrița valora doar 600.000 de euro, potrivit transfermarkt.de.…

- Un tablou atribuit pictorului italian Caravaggio, descoperit in urma cu cinci ani intr-un pod, va fi scos la licitatie in data de 27 iunie in orasul francez Toulouse, cand ar putea obtine pana la 150 de milioane de euro (170 de milioane de dolari), potrivit expertilor din domeniul

- Razvan Marin, mijlocașul de 22 de ani al lui Standard Liege, a oferit un interviu pe 3 pagini in Gazeta Sporturilor de luni. Fotbalistul a vorbit, printre altele, despre preliminariile pentru EURO 2020, unde Romania se lupta cu Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. ***- Avem mereu neplaceri…

- Primul "11" al FC Barcelona, format din jucatorii care au evoluat cel mai mult in acest sezon, are clauze de reziliere a contractelor in valoare totala de 4,5 miliarde de euro, informeaza marca.com potrivit news.ro.Conducatorii clubului catalan au decis sa "blindeze" contractele fotbalistilor,…