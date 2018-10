Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cat au costat verighetele la nunta fostului acționar de la clubul Dinamo, Cristi Borcea, cu fostul model internațional Valentina Pelinel. Bijuteriile au fost mai ieftine decat inelul de logodna primit de blonda. Omul de afaceri Cristi Borcea a platit aproximativ 5.000 de euro pentru verighetele…

- Gigi Becali a dezvaluit de ce nu a mers la nunta de la Budapesta. "Eu am fost nas la o nunta, cum sa ma duc la o alta nunta? Pai ce, sunt nebun! Din moment ce eu te cunun pe tine cu una, cum sa mai merg la alta nunta, pai, ce, am innebunit? A facut o nunta si gata! Eu l-am cununat, Sfanta…

- Inainte de marele eveniment din viața lor, Cristi Borcea și Valentina Pelinel au luat o decizie importanta. S-a aflat și cate zile vor sta, de fapt, cei doi miri la Budapesta, acolo unde va avea loc nunta lor. Duminica, 30 septembrie, Valentina Pelinel și Cristi Borcea se casatoresc religios in capitala…

- Valentina Pelinel a facut deja proba coafurii pentru nunta cu Cristi Borcea, eveniment care va avea loc maine la Budapesta. Valentina Pelinel este in febra pregatirilor pentru nunta cu omul de afaceri Cristi Borcea. Cei doi se casatoresc religios duminica, 30 septembrie 2018, la Budapesta. Ca orice…

- Valentina Pelinel a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de soțul ei și Milan, baiețelul celor doi. Fotografia este realizata in ziua in care cei trei au mers la Starea Civila, iar vedeta a facut-o publica abia acum. „Familie, uniune, dragoste, binecuvantare ❤❤❤? #totceconteaza”,…

- Valentina Pelinel a primit un inel de logodna de mii de euro de la cel care i-a devenit soț, omul de afaceri Cristi Borcea. Bijuteria este impresionanta. In urma cu ceva timp, Valentina Pelinel a primit inelul de logodna de la fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea. Bijuteria nu este doar spectaculoasa,…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea iși doresc nespus ca fiul lor, Milan, sa faca mișcare inca de mic. Micuțul practica un sport de apa, fiind foarte incantat. Cu doi parinți foarte atenți la imaginea lor și la forma fizica pe care o au, Milan, fiul Valentinei Pelinel și al lui Cristi Borcea este și…

- Cristi Borcea este in culmea fericirii de cand a ieșit din inchisoare. El poate petrece acum timpul cu partenera lui de viața, Valentina Pelinel, dar și cu fiul lor, Milan. Nimeni nu știe cu exactitate de cat timp formeaza cei doi un cuplu, dar intr-un interviu recent fostul boss de la Dinamo a dat…