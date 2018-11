Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, exclusiv pentru MEDIAFAX, ca probabil, cu cererea DNA in cazul sau, se doreste ruperea coalitiei, spunand ca prin hotararea din 2008 statul doar a intrat in legalitate cu privire la Microsoft. Tariceanu acuza si o campanie de "fake news" in cazul sau.

- Conflict diplomatic intre Indonezia și Arabia Saudita dupa ce o femeie a fost executata luni in orașul Ta’if pentru uciderea unui barbat care incerca sa o violeze in 2011, scrie Daily Mail Tuti Tursilawati, care este mama unui copil, lucra ca servitoare in locuința celui pe care l-a ucis. Ea a declarat…

- „Stiti ca avem avizul acela preliminar al Comisiei de la Venetia, acum se defintiveaza, in octombrie va avea loc plenara Comisiei si se va definitiva raportul. In raport sunt niste recomandari pentru legile Justitiei. Si atunci eu am convenit cu cei de la Comisie anumite solutii legislative pe care…

- Aparute ca niste zvonuri, informatiile despre tensiunile dintre Dragnea si Tariceanu, pe tema unei eventuale remanieri a lui Tudorel Toader, incep sa prinda contur, iar cei doi lideri isi trimis mesaje "codate" de la distanta.Luni, liderul PSD a afirmat, cu referire la Tudorel Toader, ca neapartenenta…

- Ministrul Tudorel Toader este un "varf de lance al politicului indreptat impotriva Justitiei", pe care ar vrea sa o controleze, acuza judecatorul Cristi Danilet intr-un interviu pentru ziare.com. Intr-un interviu acordat Ziare.com, judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, spune ca ministrul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, marți seara, ca din punctul sau de vedere nu este niciun gand de rupere a coaliției guvernamentale cu ALDE, precizand ca el a fost onest in relația cu Calin Popescu Tariceanu."Nici vorba. Am baut doua beri, am mancat niște pește (cu Tariceanu – n.r.).…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca nu exista nicio intentie in interiorul PSD pentru o rupere a coalitiei de guvernare cu ALDE. "Eu am fost si sunt in continuare (...) onest in relatia si cu Calin Popescu-Tariceanu si cu ALDE, si PSD la fel. Nu este niciun gand, nicio intentie in interiorul…

- IMM-urile din Romania reprezinta 99.91% din totalul intreprinderilor active in economia nationala.Numarul de firme infiintate in semestrul I din 2018 a fost mai mic cu 7.778 decat in aceeasi perioada a anului 2017.