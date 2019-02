Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a declarat pregatit miercuri sa organizeze alegeri legislative anticipate si sa negocieze cu opozitia, dar a respins in acelasi timp desfasurarea unor noi alegeri prezidentiale, potrivit AFP si Reuters, care citeaza un interviu acordat de Nicolas…

- Unirea politica de la 1859 a fost marturia puterii unei natiuni renascute, a afirmat, joi, presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, care a indemnat sa nu ne lasam coplesiti in vremurile grele pe care le traim in prezent. “Poate ca astazi traim vremuri grele. Si ni se repeta mereu ca traim vremuri…

- Alaturi de directorul instituției, Daniel Tocoianu, dar și de numeroase cadre didactice s-a desfașurat o acțiune de omagiere a poetului Mihai Eminescu. In discursul omagial, Președintele A.R.C.D. – Samuel Caba, a vorbit despre Mihai Eminescu, cel mai mare poet romantic al Romaniei și…

- Institutul Cultural Roman, impreuna cu Fundația Europeana Titulescu, au organizat marți, 11 decembrie 2018, la Casa Titulescu (Șos. Kiseleff, nr.47), lansarea volumului cartografic „Historia Transylvaniae. Transilvania in cinci secole de cartografie“. In cadrul evenimentului au luat cuvantul autorii…

- Actrita romanca Cristina Cepraga, stabilita in Italia de 15 ani, a primit pe 4 decembrie premiul pentru cea mai buna interpretare pentru rolul "Fatima" in cadrul Festivalului "Aphrodite Shorts", un concurs pentru filme de scurt metraj care trateaza tema femeii. Ea este protagonista, dar si regizorul…

- Klaus Iohannis a acordat un interviu publicatiei austriece Kurier, in care afirma ca este un adversar pentru oricine pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania si ca, din pacate, actuala majoritate guvernamentala are actiuni in acest sens. Presedintele spune insa ca, in…

- "Romania implineste 100 de ani de la Marea Unire, este un moment poate mai important decat oricare. Este vorba de 100 de ani incarcati de istorie, de suferinte, dar in care am avut, ca popor, sperante pentru o viata mai buna. Romania se afla pe drumul cel mai bun pe care l-ar fi putut alege in aceasta…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma intr-un mesaj transmis sambata ca speranta si increderea cu care generatiile Unirii au construit Romania trebuie preluate, pentru a duce mai departe destinul tarii. "Dragi romani, la scara istoriei, putini dintre oameni au norocul sa traiasca momente…