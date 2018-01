Stiri pe aceeasi tema

- Rita Muresan a acordat un interviu sincer, alaturi de cele doua fete ale sale, Rebecca si Gloria. Acestea au crescut, dar relatia dintre Rita Muresanu si fiicele ei este una stransa si calda. Rebecca invata deja in strainatate, iar anul viitor va pleca si Gloria in Londra, unde va studia marketing.

- Actorul Dragos Savulescu, om de afaceri in imobiliare si fost actionar la Dinamo Bucuresti s-a insurat cu super-modelul Angela Martini, o tanara cu origini albaneze care, probabil, poate intra oricand in topul celor mai frumoase femei din lume.

- Simona Gherghe este o femeie implinita de cand a devenit mamica in primavara acestui an. Frumoasa prezentatoare a vorbit in exclusivitate pentru ”Star Matinal”, la Antena Stars, despre perioada frumoasa din viata sa, dar si despre primele Sarbatori de iarna alaturi de fetita sa.

- E unul dintre cei mai apreciati artisti ai Romaniei, dar dincolo de celebritate, nu uita niciodata de unde a plecat! Stefan Banica a retrait cele mai frumoase amintiri din perioada copilariei!

- Ștefan Banica a oferit un interviu de excepție in care a povestit amintiri din copilaria acestuia, mai ales in perioada sarbatorilor. Nu doar ca indragitul artist Ștefan Banica a vorbit despre un moment foarte emoționant, cand matușa acestuia s-a deghizat in Moș Craciun, dar și despre cel mai frumos…

- Andreea Marin a oferit in emisiunea "Dincolo de aparente", primul interviu la varsta de 43 de ani. Aceasta a marturisit ca ii multumeste lui Dumnezeu cu fiecare ocazie pe care o are pentru faptul ca i-a oferit multe sanse in viata.

- Din cuprins: Dan Petrescu trece in revista o cariera prodigioasa ca jucator, de la aventurile junioratului pana la transferurile in Anglia. Și nebunia antrenamentelor draconice cu Zeman, la Foggia Cum l-a pus la punct pe John Terry la Chelsea Incursiune prin traseul la nationala al lui Petrescu: debutul…

- Interviu cu Eugen Colesnicov, inginer în construcții și pictor amator Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova De unde vine pasiunea pentru pictura și, anume, pictatul icoanelor? Este o pasiune care vine din adâncul sufletului meu, nu am studii în acest…

- Nascut in Medgidia si crescut in Targu Jiu, Vlad Stanescu si-a dezvoltat pasiunea pentru drift in Bucuresti. Absolvent de arhitectura si management, Vlad, clasat pe 4 la general la ultimul campionat national, isi intretine pasiunea pentru "datul de-a latu'" de aproape un deceniu. Isi updateaza BMW-ul…

- Nutriționistul Mihaela Bilic și-a spus foarte clar parerea despre dietele ținute de vedete. Mihaela Bilic, ale carei secretede alimentație au fost scoase la iveala la un moment dat , este un cunoscut nutriționiast de la noi din țara. Mihaela Bilic, care recomanda consumul unui iaut pe zi , a comentat…

- Despre credința și iubire de semeni! Polițistul argeșean Daniel Cocioaba a dat dovada din nou de un curaj impresionant. In urma cu o saptamana, un barbat din comuna argeșeana Sapata s-a impuscat accidental intr-un picior, in timp ce isi curata pusca de vanatoare, iar cel care i-a acordat primul ajutor…

- Delia a decis sa mearga la Dueluri cu Alina Mocanu, Ioana Mirti, Teodora Sava și Francesca Nicolescu. Așadar, perechile care s-au duelat in aceasta seara au fost Alina Mocanu - Teodora Sava și Ioana Mirti - Francesca Nicolescu

- Medicul Roxana Hotoboc, care a fost declarat cel mai bun angajat in luna februarie al celui mai mare spital din Londra, a transmis un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook cu privire la disparitia Regelui Mihai.

- Fiind intrebata de cate ori a plans cand a vazut steagul Romaniei inaltat pe cel mai inalt catarg, Denisa Tilvescu a raspuns: "Cred ca de fiecare data si cel mai recent rezultat a fost cu un plins indelungat pe toata durata premierii, pe toata durata intomnarii imnului lacrimile curgeau si nu numai…

- Știri Arad. Proiectul #CuDragPentruViitor, al carui obiectiv este reconstrucția din temelii a Compartimentului Clinic Boli Infecțioase Copii de la Spitalul Județean Arad, a atins o noua etapa. Miercuri, in cadrul unei...

- Week-endul trecut PsiheDelia a ajuns la Londra, la Indigo at O2 Arena, concert care a fost sold out. Cele mai importante si spectaculoase elemente din show-ul PsiheDelia de la Sala Palatului, de la grafica speciala a povestii structurate pe capitole, la dansatori, iluzionism, lasere si efecte speciale,…

- Anamaria Prodan Reghecampf face performanța in fotbal ca impresar, in televiziune cu reality show-ul “Gospodar fara pereche” de la Pro TV , dar și in familie, ca mama. Vedeta reușește cu succes sa aiba o relație stransa cu fiicele ei, chiar daca ele se afla la studii peste Ocean. De cand se știe, Anamaria…

- Tragedia petrecuta luni, la Londra, unde Dan Tiberiu Sbircea și-ar fi pus capat zilelor, i-a șocat pe toți care l-au cunoscut, prietenii sai realizand un material video emoționant in memoria tanarului de 28 de ani, care a copilarit in orașul Targu-Carbunești. Un apropiat al…

- Oamenii temutului lider interlop Sorin Braileanu, executat in stil mafiot in fața unui club din Londra, au ales sa cinsteasca memoria acestuia, in așa fel incat sa nu uite nimeni ce infractor periculos a fost in timpul vieții.

- Urmasele Cristinei Neagu pot fi vazute in acest weekend la Santandrei. Printre protagonistele turneului destinat junioarelor doi ar putea fi viitoarele jucatoare din Liga Florilor. Si, de ce nu, de la Nationala Romaniei. Aprecierile nu sunt hazardate. Aceasta fiindca unele dintre handbalistele…

- Ilie Nastase nu mai e capitanul nejucator al nationalei de Fed Cup a Romaniei, dupa ce a fost suspendat din tenis pana in 2020. Desi Nastase a contestat decizia, FR de tenis nu a mai asteptat rejudecarea cazului din luna decembrie, asa ca l-a numit pe Florin Segarceanu in locul lui Ilie, care a…

- Ce i-a spus Prințul Nicolae Amaliei Enache atunci cand s-au intalnit. Fosta știrista de la Pro tv a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa scandalul izbucnit la Casa Regala zilele acestea, cand Prințul Nicolae nu a fost lasat sa iși vada bunicul aflat pe patul de moarte. Amalia Enache a povestit…

- Marcel Toader a primit pe rețelele de socializare un mesaj emoționant din partea unei femei. Aceasta spune ca este dezgustata de persoanele care sunt false și cele care apar la TV și joaca un rol. Fostul afacerist nu a stat pe ganduri și i-a oferit raspuns la cuvintele scrise.

- Fetele si baietii arata diferit, se poarta diferit si au pasiuni diferite. Dar cum stau lucrurile cand vine vorba de educatie? Trebuie parintii sa se comporte altfel cu baietii decat cu fetele ca sa ajunga adulti responsabili si fericiti? Aflam de la expertul international in parenting, Tosha Shore,…

- Cea mai grea desparțire din viața Ritei Mureșan a fost cea de parinții ei. Vedeta a vorbit insa și despre desparțirile de barbații din viața ei, in cadrul emisiunii Dincolo de aparențe. „De foarte multe ori in viața mea o desparțire a fost cel mai bun lucru care trebuia sa se intample. Cu trecerea timpului…

- Vorbeste fara remuscari despre viata ei, dar si despre despartirile peste care a trecut. Rita Muresan este o femeie puternica, dar oare a fost atat de puternica din totdeauna? I-au lasat urme, in suflet, despartirile de oamenii dragi din viata ei? Mai sincera ca niciodata, Rita Mureșan a recunoscut…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda nu isi mai incap in piele de fericie de cand au devenit parinti. De cand a venit pe lume, micuta are parte de multa dragoste si este rasfatata la maximum.

- Traim intr-o era digitala, in care schimbarile de tot felul se resimt mai atenuat datorita tehnologiei care ne ajuta la tot pasul. Daca pana acum atunci cand se facea trecerea de la ora de vara la cea de iarna, toata lumea trebuia sa-și modifice manual ceasurile, in prezent toate casele sunt doate…

- Meteorologii ne avertizeaza ca vom avea o iarna grea, asemanatoare cu cea din anul 2012. Sistemul de alerta în caz de fenomene meteo extreme a fost deja activat. Specialiștii în meteorologie susțin ca în București, Londra și Madrid iarna arata cel mai rau pe harți.…

- Drama care s-a abatut asupra familiei Lidiei Dragescu, dupa ce ea si-a pus capat zilelor a impresionat mii de oameni. Iar la o saptamana de la moartea romancei continua sa iasa la iveala noi amanunte despre ea. Printre acestea se numara una dintre ultimele postari facute pe Facebook, dar si imaginile…

- La Bruxelles nu se vorbește doar în termeni laudativi la adresa justiției din România. Daca unele ONG-uri încearca sa spele imaginea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, altele cer schimbarea legislației pe mandatele europene din cauza României. Willy Fautre, directorul…

- Un al doilea referendum care sa inverseze Brexitul ar avea un impact "pozitiv" si "semnificativ" asupra economiei britanice, a apreciat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), dar Guvernul de la Londra a raspuns imediat ca nu va avea loc un

- Aproximativ 150 de pasageri ai unei curse care trebuia sa plece aseara de pe aeroportul din Liverpool catre Craiova au ramas la sol, informeaza Digi 24.Oamenilor li s a spus ca avionul care trebuia sa ii preia nu a mai ajuns la ei din cauza furtunii Ophelia. Initial, au primit asigurari ca li se va…

- La numai 23 de ani, Lidia Dragescu avea toata viata inainte. Era studenta la medicina in Anglia in ultimul an si mai avea numai cateva saptamani pana cand isi finaliza studiile si isi lua diploma de neurochirurg. Voia cu disperare sa devina medic, sa opereze pe creier, era fascinata aceasta profesie.…

- O nunta regala a avut loc sambata seara! Adrian Mutu si Sandra au scris istorie in showbiz cu nunta lor. Fericitii miri au acordat un interviu pentru Antena Stars, fericiti ca au spus "DA" si in fata lui Dumnezeu.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit la Londra cu omologul sau britanic, Boris Johnson, la o reuniune informala pe teme de securitate. Au participat ministri din Europa Centrala si de Est.

- Fetele din Banat au intrat pe teren cu un banner pe care au scris un mesaj de susținere pentru colega lor, Marinela Hasna. „Marinela, suntem alaturi de tine!”, este mesajul transmis de fotbalistele pregatite de profesorul Daniel Amariei. Banat Girls s-a impus lejer, cu 3-0, intr-un meci in…

- Dupa ce Tavi Clonda și Gabriela Cristea au devenit parinți, aceștia se simt ca-n al noulea cer! Alaturi de micuța lor, Victoria, și de mama lui Tavi, aceștia au pornit la o plimbare de seara.

- La summitul Uniunii Europene de saptamana viitoare, Regatului Unit i se va oferi posibilitatea deschiderii in decembrie a negocierilor privind liberul schimb, prevede proiectul de declaratie a liderilor europeni, consultat de Reuters.In schimbul acestei oferte substantiale, Londra va trebui…

- Provident Financial Romania l-a numit pe Eduard Gongonie in functia de Director Regional de Marketing, responsabil de coordonarea echipelor de marketing din Romania si Ungaria. Eduard Gongonie, 44 de ani, are o experienta de mai bine de 20 de ani in coordonarea in companii multinationale…

- Timp de 20 de ani, Carla Brooks, o femeie din Kamas, SUA, și-a ingrijit cu mult devotament soțul ramas paralizat in urma unui accident vascular. I-a fost alaturi zi de zi pana ce barbatul s-a stins din viața. Acest eveniment a daramat-o pe Carla, care se simțea complet neputincioasa fara soțul sau.…

- Anuntul a fost facut duminica de catre misiunea diplomatica a SUA din Turcia, invocand nevoia de a ”reevalua” angajamentul Turciei pentru securitatea personalului diplomatic american. ”Evenimentele recente au obligat Guvernul Statelor Unite sa reexamineze angajamentul autoritatilor din Turcia…

- Filip Karadjordjevici, fiul cel mic al prințului moștenitor al Serbiei, Alexandru Karadjordjevic, s-a casatorit sambata la Belgrad in cadrul unei ceremonii spectaculoase ce a avut loc in catedrala din capitala sarba. Evenimentul a reprezentat prima casatorie princiara organizata in Serbia dupa o…

- HC Zalau a suferit vineri seara prima infrangere pe teren propriu dupa mai bine de un an, fiind invinsa cu scorul de 16 – 20 de Corona Brasov, formatie cu un lot mult schimbat fata de sezonul trecut. Adversara Zalaului a condus aproape pe tot parcursul meciului, la pauza avand avantaj de doua goluri,…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un vehicul a intrat pe un trotuar destinat pietonilor, in apropierea Muzeului National de Istorie din Londra, informeaza Reuters. Un barbat a fost arestat de politia londoneza in urma incidentului. O serie de persoane au transmis prin intermediul…

- Rita Mureșan, in culmea fericirii.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fanii ca fiica ei, Rebeca vine in Romania, pentru cinci zile. Rebeca, cea care locuieste in Statele Unite ale Americii, se intoarce in tara. Din pacate, fata sta doar cinci zile, insa Rita Mureșan…

- Fostul președinte al Partidului Conservator, Grant Shapps, a afirmat vineri ca printre cei 30 de parlamentari britanici care sprijina ideea inlocuirii premierului Theresa May se afla atat susținatori, cat și opozanți ai ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Foto:…