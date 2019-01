Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea salariilor in invațamant are și un revers al medaliei. Guvernul incearca sa compenseze chelutielile mai mari cu salarizarea prin renunțarea la unii dintre profesori. Un proiect de lege depus la Parlament de catre 39 de senatori PSD, in frunte cu ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, va…

- Elevii din ciclul primar si gimnazial ar putea sa petreaca mai putine ore la scoala. Cel putin asa sustine Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, dupa ce un proiect de lege initiat in acest sens de senatorul PSD Liviu Pop a fost adoptat de Comisia pentru Invatamant de la Senat. Deocamdata…

- Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, se gandeste deja la o schimbare in sistemul de invatamant. Ideea manualului unic ar putea sa dispara, conform Digi24.Despre manualul unic, Ecaterina Andronescu spune ca "a fost o alegere nefericita!". Ca sa avem manuale de calitate trebuie…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire in funcția de ministru al Educației a Ecaterinei Andronescu. Decizia vine la trei zile dupa ce Iohannis afirma ca „o sa dureze un pic mai mult sau s-ar putea chiar un pic mult mai mult” pana va da raspuns propunerii PSD. The post E oficial, Ecaterina…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu spunea, la Adevarul Live, in urma cu trei luni, ca Executivul Dancila este cel mai slab din istoria PSD. Azi, Ecaterina Andronescu a acceptat oferta lui Liviu Dragnea si va fi ministru al Educatiei chiar in Guvernul Dancila. „Poate aceasta este solutia: sa fim la un…

- Ecaterina Andronescu a fost nominalizata, in unanimitate, de Biroul Permanent National al PSD pentru functia de ministru al Educatiei, a anuntat, marti, presedintele interimar al PSD Bucuresti, Gabriela Firea. Totodata, secretarul de stat in MAE George Ciamba a fost desemnat, in locul…

- Ecaterina Andronescu a zis ca nu a dorit sa obțina funcția de ministru prin scrisoarea adresata lui Liviu Dragnea, dar ca era normal sa fie luata in seama avand in vedere activitatea sa in partid de pana acum. "Niciodata nu voi vinde pielea ursului din gradina. Cand voi ajunge acolo, voi lua o decizie.…