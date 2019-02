Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme se poarta discuții aprinse despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus despre Comisia Europeana ca este de acord ca Romania sa adere la spațiul Schengen. O țara din Europa ne spulbera insa orice vis ale acestui proiect.

- Victoria Asanache, navigator medical, a explicat, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gandul.info si MEDIAFAX, ce inseamna navigator medical, o meserie noua in nomenclator si in sistemul medical din Romania.

- "Anul 2019 trebuie sa fie unul al investitiilor" Anul 2019 trebuie sa fie unul al investitiilor, a declarat premierul Viorica Dancila, într-un interviu televizat. Autostrazile si absorbtia de fonduri europene sunt alte prioritati, a adaugat sefa executivului. În…

- Crina Pintea a izbucnit in plans la finalul partidei cu Spania, castigata de Romania cu 27-25 in grupa principala de la Nancy. Pivotul roman a incheiat intalnirea cu sase goluri si a fost desemnata MVP-ul acesteia.

- Germania, urmatoarea adversara a Romaniei la Campionatul European de handbal feminin din Franta, intr-un meci care va avea loc luni, de la ora 19:00 (live la TVR), este revelatia primelor zile, dupa victoria cu 33-32 in fata Norvegiei. Succesl este cu atat mai surprinzator, daca...

- Financial Times: Directorul Volkswagen avertizeaza cu privire la 2019- "cel mai dificil an intalnit vreodata" ● Erdogan il ataca pe prințul moștenitor saudit in cazul Khashoggi ● The Guardian: Prejudecațile rasiale de zi cu zi din Marea Britanie ● Le Monde: Dupa violențele din 1 decembrie, guvernul…

- Cuptorul Moldovencei este o afacere construita de Nicoleta Hritcu de la zero, incepand cu 2012, care a depasit pragul de 1.000.000 de euro cifra de afaceri anuala in 2018. Cofetaria cu prajituri dupa retete de peste Prut nu s-a oprit aici, ci a dat nastere unui nou brand, Glazurai, care promite, de…

- Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai cunoscuti hairstylisti din Romania, specialist in transformari radicale de look si fondator Jovsky Studio a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gandul.info si MEDIAFAX despre valori si cariera.