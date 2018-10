Proiectele ,,Adopta un copil”, ,,Doneaza-ti ziua de nastere”; ,,Buzaul curat! Pastreaza curatenia in orasul tau!” sau ,,Ziua de nastere – aniversarea copiilor nevoiasi”. Va spun ceva? Sigur ati auzit de ele, precum si despre Asociatia „Impreuna pentru buzoieni”. Toate acestea au in comun un nume, o persoana care, cu sprijinul unor voluntari pe care reuseste […] Articolul INTERVIU | Diana Rus, placerea de a cunoaste ochii celui care nu a incetat sa faca un bine apare prima data in Opinia Buzau .