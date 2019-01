Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 48,19 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2018, in crestere cu 23,51% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), informeaza AGERPRES . Titlurile de stat detin…

- Ordonanta de Urgenta 114/2018, care introduce taxa pe lacomie, aduce modificari si sistemului de pensii, mai precis la Pilonul II, pensii obligatorii administrate privat. La articolul 32, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins: (6) O persoana participanta la un…

- Atenție! Aceștia nu vor putea sa-și retraga banii acumulați in Pilonul II decat cand vor ieși la pensie. Asta prevede Ordonanța de Urgența adoptata in aceasta seara de Guvern. Cați romani sunt in aceasta situație? Peste 6,04 milioane de persoane, conform datelor ASF. "O persoana, participanta la un…

- Romanii nu vor mai putea sa iși retraga banii din fondurile de la Pilonul II de pensii, așa cum declara zilele trecute Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor , potrivit Ordonanței de Urgența adoptata vineri seara de catre Guvern . Mai exact, cei peste 7 milioane de romani care contribuie de 10 ani…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat, marti, intr-o declaratie de presa la Guvern, mai multe schimbari in ceea ce priveste Pilonul II de pensii, schimbari care vor fi introduse printr-o Ordonanta de Urgenta si care vor intra in vigoare de la inceputul anului viitor, potrivit Mediafax.…

- Eugen Teodorovici, ministrul finantelor publice, a anuntat, marti, intr-o declaratie de presa la Guvern, mai multe schimbari in ceea ce priveste Pilonul II de pensii, schimbari care vor fi introduse printr-o ordonanta de urgenta si care vor intra in vigoare de la inceputul anului viitor. Comisionul…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului si-a dat, marti, avizul favorabil cu amendamente pentru proiectul de lege prin care este adoptata Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) privind fondurile suverane.

- APAPR a anuntat ca a centralizat in premiera datele privind platile efectuate de fondurile de pensii private catre clienti si beneficiari de la lansarea sistemului si pana astazi. Datele sunt valabile atat pentru fondurile obligatorii, din Pilonul II, cat si pentru cele din Pilonul III, facultative.…