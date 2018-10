Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca se mai dorește organizarea la sfarșitul lunii octombrie a unui nou miting de protest similar celui din 10 august și a adaugat, in acest context, ca aceasta este „intenția lui Klaus Iohannis”. „In acea seara, Iohannis…

- In locul acesteia s-a desenat deja un proiect de proportii, scrie capital.ro Dupa ce au facut din NEPI cel mai mare investitor imobiliar din Romania, fondatorii sai, Martin Slabbert si Victor Semionov, s-au retras din companie in 2015 pentru a repeta experienta cu un nou fond denumit Prime Kapital.…

- Indragita actrita Oana Pellea, cunoscuta pentru implicarea sa civica si participarea constanta la protestele antiguvernamentale, a transmis vineri, pe pagina sa de socializare, un mesaj plin de amaraciune despre situatia dramatica din tara. “Ceea ce se intampla cu Romania mi se pare dramatic. Nu ma…

- Pretentiile vanzatorilor de apartamente din Bucuresti s-au diminuat cu 1,2% in august, ceea ce a contribuit decisiv la scaderea pretului mediu la nivel national, dar au continuat sa creasca in alte orase mari din Romania, in special in Iasi si Cluj-Napoca, potrivit datelor publicate vineri de portalul…

- Asociația Prader Willi din România deruleaza proiectul ”Club de educație și dezvoltare emoționala la Centrul NoRo”- finanțat prin programul MOL pentru sanatatea copiilor, Ediția a 9-a, cu suma de 25.000 RON. Scopul proiectului, care are loc în…

- Unionistii din Romania si Republica Moldova care participa la Marsul Centenarului pe traseul Alba Iulia - Chisinau au ajuns la Iasi, ultimul mare oras in care opresc inainte de a trece Prutul. Cateva zeci de unionisti de pe ambele maluri ale Prutului au ajuns vineri dupa-amiaza la Iasi, ei fiind intampinati…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA, a declarat marti, la Bistrita, cu ocazia vizitarii unei case de tip familial construita de Fundatia Hope and Homes for Children (HHC), ca Statele Unite incurajeaza Romania sa relaxeze restrictiile privind adoptiile internationale. In opinia ambasadorului SUA, adopțiile…