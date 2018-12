Stiri pe aceeasi tema

- SUA a efectuat un zbor in cadrul operatiunii „Cer deschis“ deasupra teritoriul ucrainean. Pentagonul numeste acest zbor un mesaj catre Rusia ca SUA ramane angajata in apararea Ucrainei. Serghei Lavrov a respins propunerea prezentata de Germania de a media disputa dintre Moscova si Kiev in Marea Azov…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Dunarea Calarasi cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 17-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Alexandru Mateiu (23), cu un sut superb de la peste 25 de metri, fara preluare, in vinclul portii adverse.…

- Anul acesta, in luna mai, inaintea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, autoritatile sanitare au efectuat inspectii in 50 de localuri specializate in comercializarea kebabului din Moscova si regiunile limitrofe. Luna trecuta, autoritatile au inspectat peste 250 de localuri kebab si, din nou, in…

- Nationala de fotbal a Braziliei a invins-o pe cea a Uruguayului cu scorul de 1-0 intr-un meci amical disputat vineri pe o vreme mohorata pe stadionul londonez Emirates. Unicul gol a fost inscris de Neymar, care a transformat in minutul 76 un penalty controversat, arbitrul considerand ca interventia…

- A fost printre cei mai mari fotbalisti ai Romaniei. Unii spun, cu argumente, ca a fost chiar cel mai mare. Si-a inceput cariera la nationala la 17 ani, iar la echipa de club, la 16. Si-a incheiat-o in plina glorie, la nici 28 de ani, din cauza unei accidentari la tendon. Lui Ilie...

- Acționarul majoritar al Rapidului, Victor Angelescu, 34 ani, explica de ce l-a demis pe Schumacher, ce așteapta de la Pancu și descrie felul in care-și dorește sa gestioneze viitorul vișiniilor. Domnule Angelescu, au trecut patru luni de cand ați preluat Rapidul, cum e sa simți zi de zi in suflet adrenalina…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta s-a impus, ieri, la Techirghiol, in fata celor de la ACS Energeticianul, scor 1-0 (1-0), intr-o partida contand pentru etapa a IX-a a Ligii a ll-a la fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Momodou Jallow, in minutul 13. Pentru SSC Farul, a fost prima victorie…