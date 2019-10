Interviu cu un campion: Visul american este o strategie de marketing

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson l-a indemnat miercuri pe presedintele american Donald Trump sa reconsidere decizia Statelor Unite de a-i permite sotiei unui diplomat american sa se foloseasca de imunitatea diplomatica dupa ce a fost implicata intr-un accident mortal in Marea Britanie, parasind…

- Din Vaslui in SUA EXEMPLU… Alin este unul dintre tinerii din Vaslui care de sapte ani traieste visul american: locuieste in Chicago, al treilea cel mai mare oras din Statele Unite ale Americii (dupa New York si Los Angeles) si are un loc de munca bine platit, care ii permite sa interactioneze cu foarte…

- Mark Esper, secretarul american pentru Aparare, a declarat luni ca atacurile recente asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita sunt fara precedent, iar Statele Unite vor lucra impreuna cu aliații sai pentru apararea ordinii, relateaza Reuters.Esper a anunțat ca „ordinea internaționala,…

- Duminica, Irakul a negat ca au fost lansate de pe teritoriul sau atacuri asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita. Sambata dimineata, doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona. Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile…

- Directorul Asociatiei TID Romania, Sorin Petrean, a declarat, pentru AGERPRES, ca editia din acest an a turneului reuneste 85 de persoane din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Anglia, Danemarca, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Olanda si Australia."Suntem…

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un proiect de act normativ pentru a putea crea bãnci naționale de dezvoltare, care sunt constituite și funcționeazã ca instituții de credit. Inițial, informația a aparut la începutul lunii mai, într-un raport al Comisiei Naționale de…

- Testele balistice efectuate de Administrația de la Phenian nu încalca promisiunea pe care liderul nord-coreean Kim Jong-Un i-a facut-o președintelui american Donald Trump privind denuclearizarea, a declarat John Bolton, consilierului prezidential american pentru Siguranta Nationala, scrie Mediafax,…

- Statele Unite vor sa includa Antifa pe lista organizatiilor teroriste. Initiativa ii apartine presedintelui american, Donald Trump, dupa ce in ultimele luni, militantii Antifa au comis mai multe atacuri, dintre care unul asupra unei instituții guvernamentale din statul american