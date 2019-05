Stiri pe aceeasi tema

- Multumesc maramuresenilor care au incredere in noi si au ales sa fie reprezentati de liberali in Parlamentul European. Increderea oamenilor e cel mai important castig al acestor alegeri si ma bucur ca am reusit sa convingem maramuresenii ca avem raspunsuri concrete la problemele lor si ca ne preocupa…

- La ora 17:15 s-a atins pragul de prezența de 30% din totalul persoanelor cu drept de vot, asta daca luam in calcul atat voturile exprimate in țara, cat și diaspora. In Romania au votat deja peste 5.400.000 de persoane, cele mai multe fiind din mediul rural. Legea 3/2000, cu modificarile intrate…

- "Referendumul acesta, pana la urma, tragand linie, vazand toate declaratiile presedintelui, este un test de masurare a propriei popularitati. (...) Referendumul nu este pentru intarirea democratiei, este ca sa ii dea un artificiu, ca sa nu spun o smecherie, ca presedintele sa poata interveni in campania…

- Mai sunt doar zece zile pana cand romanii isi vor exprima optiunile politice pentru cine ii va reprezenta in Parlamentul European. In plus, presedintele Klaus Iohannis a convocat un referendum pe probleme de justitie, la care cetatenii sunt indemnati sa voteze cu „DA" sau „NU". Asa se face ca una dintre…

- Partidul AKP, condus de președintele turc Erdogan și aflat la guvernare, va cere reorganizarea alegerilor locale in Istanbul. Vicepreședintele AKP invoca nereguli la vot și ca acestea au afectat direct rezultatul scrutinului, scrie Reuters. "Vom invoca faptul ca au avut loc evenimente care au afectat…

- Militanta anticoruptie a obtinut 58,38% din voturi, conform rezultatelor din 99,84% de birouri electorale, scrie news.ro. Rivalul ei, Maros Sefcovic, comisar european sustinut de actuala putere, a fost creditat de 41,61% din voturi. Imediat dupa publicarea primelor rezultate, Caputova a lansat…

- Referitor la un eventual referendum pe Justitie, Ludovic Orban a declarat: "Indiferent care va fi rezultatul referendumului, PNL se va bate ca rezultatele referendumului sa fie transpuse in legislatie". Orban este convins ca acest referendum pe Justitie va fi sustinut de majoritatea romanilor. "Vom…

- Populiștii și naționaliștii propun soluții ușoare la problemele actuale, dar aceste soluții, de fapt, nu exista - atrage atenția liderul grupului popular-europenilor din Parlamentul European.