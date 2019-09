INTERVIU cu seful Groupama: De ce incep romanii sa isi asigure mai mult viata decat masina

Stiri pe aceeasi tema

- DSunt puțini cei care știu ca-n Romania exista parapantiști de mare performanța, ca se țin concursuri in țara noastra și ca avem sportivi clasați in clasamentul internațional. Tudor Dorobanțu este cel mai bine clasat parapantist roman și a trait de foarte multe ori periculos, a vazut colegi cum au murit…

- Intr-un interviu acordat ziarului „Weekend Adevarul“, scriitoarea Ileana Wisket vorbeste despre ultimul sau volum „EU-Ro.crem“. Este o carte cutremuratoare despre cei care au fugit din Romania comunista pe la frontiera cu fosta Iugoslavie, considerata una dintre cele mai sangeroase granite ale Europei.

- Franta, Germania, Bulgaria si SUA sunt locuri in care Alexandru Dumitru si-a demonstrat abilitatile culinare timp de mai multi ani. In New York a lucrat prima data ca bucatar, in Sofia a studiat la HRC Culinary Academy, in California a cunoscut maturitatea meseriei si a revenit in Romania pentru a-si…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul partidului PLUS si al grupului Renew Europe din Parlamentul European, face un apel la cei aflati la putere sa inceteze cu atacurile mincinoase si sa plece de la guvernare, daca vor binele Romaniei. "Observ, in ultima vreme, din ce in ce mai multe atacuri,…

- Noua romani din zece prefera sa stie mai degraba istoricul de daune al unei masini, decat cel de kilometri, dar majoritatea cumparatorilor nu verifica masina inainte de cumparare, conform unui sondaj realizat recent de platforma InspectorAuto.ro. Totodata, cei mai multi cumparatori nu stiu…

- Plaje salbatice inconjurate de munti care se oglindesc in apele turcoaz la doar cateva ore distanta de Romania. Nu, nu vorbim de cunoscutele insule grecesti, ci de insule din Nordul Croatiei, care pot concura oircand cu frumusetea tinuturilor din Grecia.