Interviu cu Mihaela Nabar, directoare World Vision Romania: Cum se finanteaza un ONG din bani europeni si unde greseste statul roman

Stiri pe aceeasi tema

- Groupe Societe Generale finanteaza participarea echipei heRObotics in finala competitiei internationale Zero Robotics, organizata de NASA, MIT si Agentia Spatiala Europeana (ESA). Echipa heRObotics este formata din sapte elevi din mai multe licee din...

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu vine cu explicații dupa acuzațiile lansate de istoricul Marius Oprea ca în spatele înființarii PLUS se afla anchetatorul sau de la Securitate, Alexandru Iordache. Voiculescu, unul dintre fondatorii acestui partid, spune ca cei care i-au ajutat…

- • Un nou instrument pentru protectia bugetului UE și susținerea valorilor UE • Suspendarea sau reducerea plaților • Parlamentarii și miniștrii UE pot bloca sau debloca finanțarea • Protecția beneficiarilor finali, cum ar fi cercetatorii sau organizațiile societații civile Guvernele ...

- Avocata Ingrid Mocanu comenteaza decizia instanței care l-a condamnat, ieri, pe Dumitru Dragomir la 4 ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat ca a primit mita de la administratorul RDS/RCS, Ioan Bendei. Aceeași instanța l-a condamnat și pe Bendei."UM Digi 24 condamnata!…

- Președintele Klaus Iohannis a spus din nou, in conferința de presa comuna cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca statul de drept din Romania nu este negociabil și ca, prin aderarea la UE, Romania a dorit sa fie parte a unui spațiu de valori europene.

- Bogdan Chirieac a declarat la emisiunea Obiectiv, de la Antena 3, ca "statul subteran" nu este deloc bucuros de venirea lui Calin Nistor in fruntea Direcției Naționale Anticorupție, chiar și interimar. "Nu...

- Statul roman a dovedit in nenumarate randuri ca nu este capabil sa-si sprijine copiii care nu au fost suficient de norocosi sa aiba o dezvoltare normala, natural. Terapiile absolut necesare copiilor cu autism nici nu existau in Romania, pana nu demult, asa ca a fost nevoie ca un om de rand…

- Guy Verhofstadt a afirmat joi ca, pentru a avea un loc in "interiorul familiei ALDE", partidul condus de Tariceanu trebuie sa acționeze in conformitate cu promisiunile facute in ceea ce privește statul de drept iar reforma justiției "trebuie sa reflecte in totalitate recomandarile Comisiei de la Veneția".