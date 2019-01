Stiri pe aceeasi tema

- Prin intermediul acestui proiect, Timișoara dispune de cele mai moderne tehnologii medicale destinate corectarii chirurgicale a viciilor de refracție – echipamente medicale constand in topograf ocular, laser cu femtosecunde și laser excimer care sunt instalate in incinta Clinicii de…

- INTERVIU ADRIAN MUTU. "Briliantul" nu are regrete, ci doar optimism și o mare incredere in sine. Pus pe vorbe de duh, Mutu a povestit cine ar vrea sa joace in rolul vieții sale, cum il macina eșecul transferului la Real Madrid și ce moment din cariera il mai sacaie și dupa un deceniu. ...

- Un student de la Universitatea de Medicina și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara a fost gasit mort in apartamentul in care statea in chirie. The post Descoperire macabra. Student gasit mort in apartament. A incercat sa-și taie venele, apoi s-a spanzurat appeared first on Renasterea banateana .

- Scandalul diplomelor false continua. Astazi, o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii și cel al Educatiei va merge la Universitatea de Medicina pentru a examina dosarele tuturor studentilor.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” organizeaza, in zilele de 20 și 21 noiembrie, la Palatul Cercului Militar Național din București, o serie de activitați dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri. Astfel, marți, 20 noiembrie, incepand cu ora 8.30, la Sala…

- Luni, 5 noiembrie, Universitatea „Ovidius” Constanta o premiaza pe Simona Halep cu titlul de „Ambasador al Universitatii «Ovidius» Constanta”. Festivitatea va avea loc in Campusul Universitar, Sala Senatului, Corp A. Constanteanca este studenta in cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport a UOC,…

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" a fost prezentat vineri, la Targu Mures, la conferinta "100 de ani de istorie militara", ce a avut loc in cadrul proiectului cultural "100 de ani in 10 zile", finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Proiectia documentarului…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inaugurat astazi, Centrul de Invațare al UAIC. Centrul de Invațare este infiintat printr-un proiect competitiv al Ministerului Educației Naționale privind Invațamantul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Universitați – Centre de invatare (SGCU-CI),…