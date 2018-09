Interviu cu Marcus Schmieke, inventatorul sistemelor TimeWaver

Stiri pe aceeasi tema

- Noile trenuri sunt ecologice și vor ajuta la reducerea poluarii produse de locomotivele diesel. Noua tehnologie, care folosește drept combustibil un rezervor cu hidrogen, este foarte prietenoasa cu mediul. Energia necesara deplasarii trenului este produsa prin combinarea hidrogenului cu oxigen, iar emisiile…

- Multi afgani "se amagesc ca Germania este pavata cu aur", a afirmat presedintele afgan Ashraf Ghani intr-un interviu acordat ziarului Bild, si le-a cerut afganilor sa se gandeasca de doua ori atunci cand iau in calcul sa migreze in aceasta tara, relateaza joi dpa, conform agerpres.ro. Ghani…

- Nationala de rugby a statului Samoa va fi prezenta la Cupa Mondiala 2019 din Japonia dupa ce a trecut, sambata, cu scorul de 42-28 (14-15), de reprezentativa Germaniei, in returul barajului de calificare, intr-o partida disputata la Heidelberg. Jucatorii din Pacific se impusesera de o maniera categorica…

- Posturi vacante: OPERATORI pentru asamblarea de componente electrice. Compania Eckerle Automotive SRL face parte dintr-un grup german cu prezenta internationala in Germania, Ungaria, Mexic si China.

- Summitul NATO de miercuri de la Bruxelles a debutat cu tensiuni dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a acuzat Germania ca „este prizonera” Rusiei, motivand ca Berlinul depinde energetic de Moscova.

- Cercetatorii condusi de un grup de la Max Planck Institute for Astronomy din Heidelberg, Germania, au realizat o imagine spectaculoasa a formarii unei planete in jurul unei stele pitice tinere numite PDS 70.

- O scrisoare a lui Albert Einstein si a sotiei sale Elsa, scrisa in plin asediu nazist si in aceeasi zi in care fizicianul de origine evreiasca a renuntat la pasaportul german, a fost vanduta la licitatie pentru 25.000 de dolari intr-o sesiune organizata de casa Nate D. Sanders din Los Angeles.…