Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica, unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, va pregatește un show live unic plin de ENERGIE, EMOȚIE & ROCK ‘N ROLL! A doua oprire dintr-un mega turneu național in 8 orașe va avea loc la Casa de Cultura a Sindicatelor, pe data de 28 octombrie. Va invitam sa sarbatorim impreuna muzica…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere bilaterala cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in marja segmentului de nivel inalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, context in care a subliniat necesitatea remedierii corespunzatoare…

- Cushman & Wakefield Echinox: Stocul de spatii industriale si logistice din Romania s-a dublat in ultimii 5 ani Piata spatiilor industriale si logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat si a ofertei, asistand in ultimii 5 ani la o dublare a stocului…

- Opera Maghiara de Stat va prezenta miercuri, 28 august 2019, in Piata Libertatii din Timisoara, incepand cu ora 20, spectacolul ”Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti. Spectacolul ,,pe roti” face parte din turneul pe care Opera din Budapesta il deruleaza in Romania si care mai cuprinde reprezentatii…

- Presedintele american Donald Trump l-a primit marti seara, ora 21 in Romania, pe Klaus Iohannis la Casa Alba pentru cea de a doua intalnire oficiala intre cei doi sefi de stat. „Americanii ii iubesc pe romani”, a subliniat Donald Trump in declaratiile facute in fata presei din Biroul Oval. Liderul american…

- George Pușcaș (23 de ani) a fost lasat de Antonio Conte sa plece din cantonamentul lui Inter din China pentru a merge la nunta surorii sale, Andreea (26 de ani). Evenimentul a avut loc la Oradea, unde a fost prezent și impresarul lui Pușcaș, Catalin Sarmașan. Atacantul naționalei Romaniei a facut spectacol…

- "Pentru Guvernul pe care il conduc, tinerii și viitorul lor in țara raman o prioritate absoluta. Am avut astazi o intalnire la Palatul Victoria cu tineri studenți, o discuție deschisa și aplicata cu reprezentanți ai noii generații in care credem și pe care vrem sa ii ascultam mai mult, mai des și…

- Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia și Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia, secția Rugby (CSU Rugby Alba Iulia), organizeaza sambata, 13 iulie 2019, de la ora 18.00, pe stadionul Unirea 2 din Alba Iulia, un meci de rugby cu o dubla semnificație: aniversarea a 45 de ani de la apariția…