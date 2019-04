INTERVIU cu Ambasadoarea Frantei: Romania poate deveni un hub industrial daca multiplica si in alte industrii ce a facut cu Dacia

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca investitorii francezi sunt din ce in ce mai interesati sa vina in Romania, insa ea a adaugat ca lipsa autostrazilor de la noi reprezinta "un handicap destul de mare", pe care spera sa il putem rezolva cu ajutorul banilor…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca Summitul din luna mai este important pentru Uniunea Europeana, pentru ca se va defini viitorul Europei si pentru Romania este o mandrie si o onoare sa organizeze acest eveniment, intr-un oras care a fost Capitala Culturala…

- Institutul Cultural Roman (ICR) a vernisat marti, cu prilejul Zilei Culturii Nationale, o expozitie cu lucrari realizate de pictori romani care au participat la tabere de creatie in Franta organizate de Asociatia "Soleil de l'Est", vernisaj care a avut loc in prezenta ambasadoarei Frantei in Romania,…

- Irina Bossy-Ghica a lucrat 2 ani la BBC și 8 ani la Reuters, iar impresiile despre experiența sa in jurnalismul anglo-saxon sunt imparțite. "Am fost formata la cele mai bune organe de presa din lume, am lucrat doi ani la BBC, fara sa imi dau identitatea pe post. Ma chema Ruxandra Grigorescu, dar in…

- Franta a colaborat foarte strans si cu incredere cu autoritatile romane pe parcursul pregatirilor pentru preluarea Presedintiei, iar prezidarea Consiliului Uniunii Europene inseamna sa fii in centrul atentiei europenilor, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ministrul francez al Afacerilor…

- Alegerile europarlamentare vor fi un test pe care cetatenii romani il vor da in acest an pentru a confirma sustinerea lor pentru o Romanie europeana, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la finalul unei intrevederi avute, joi, cu ambasadorul francez in tara noastra, Michele Ramis, si ministrul pentru…