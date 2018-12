Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina a trecut peste dusul rece cu Olanda si a invins Spania cu 27-25, in al doilea joc sustinut la Nancy. Romania nu a prins o zi foarte buna, dar tot ce a contat au fost cele doua puncte, care au adus echipa la 60 de minute distanta de Paris. Tricolorele mai au nevoie...

- Romania s-a impus cu 27-25, la capatul unui meci care in care Spania ne-a pus probleme, mai ales in prima repriza. Jocul foarte bun prestat de Cristina Neagu și Crina Pintea, plus intervențile magistrale ale portariței Denisa Dedu ne-au adus victoria. Echipa noastra va juca maine seara impotriva Ungariei.…

- Nationala feminina de handbal a trecut peste infrangerea cu Olanda de duminica (24-29) si este gata sa fructifice la maximum cele doua sanse pe care le mai are in grupa principala de la Nancy, pentru a se califica in semifinalele Campionatului European, informeaza Mediafax.Pentru partida…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a reacționat pe Facebook dupa ce echipa naționala de handbal a pierdut meciul cu Olanda."Romania – Olanda 24 -29. Azi jocul fetelor nu a mers ca in primele trei jocuri de la Campionatul European, dar sansele fetelor noastre de a juca in…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a suferit duminica, la Nancy, prima infrangere la CE din Franta, scor 24-29 (10-11), cu reprezentativa Olandei, in primul meci din grupa principala a II-a. Olanda face 6 puncte, tricolorele raman cu 4.Urmatorul meci al Romaniei este cel cu Spania, care…

- Din cauza protestelor violentr din Franța Partidele care erau programate inițial pentru sambata au fost amanate in urma protestului "vestelor galbene" și vor avea loc duminica. Grupa Principala 1: 16:00 Suedia vs Franța 19:00 Serbia vs Rusia Grupa Principala 2: 16:00 Ungaria vs Germania 19:00 Olanda…

- "Sunt mandra, normal, e un lucru obtinut, va ramane in istorie, dar pentru mine, personal, important este ca astazi am facut un meci exceptional cu Germania. Am facut un meci foarte bun, cu mult mai putine greseli decat cu Cehia, am meritat victoria. Urmeaza Norvegia, dar haideti sa ne bucuram de…

- Gabriela Firea a participat, la Dublin, alaturi de presedintele FRF, Razvan Burleanu, si de Florin Sari (managerul Grupului Operativ de Lucru pentru organizarea turneului final UEFA Euro 2020 la Bucuresti), la ceremonia de extragere a grupelor de calificare pentru Campionatul European de fotbal Euro…