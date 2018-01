Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Coveseanu, cunoscut drept Cove, este prezentatorul unui show matrimonial ce va incepe in curand la Pro TV, „Ma insoara mama!“. Rolul nu este deloc usor, avand in vedere ca selectia fetelor se desfasoara sub atenta supraveghere a viitoarelor soacre.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni, la sosirea la sediul PSD, pentru sedinta CEx al partidului, ca "Prima zi la Palatul Victoriei este prima din ultimele." In ceea ce priveste declaratiile sale de saptamana trecuta, Tudose a declarat ca "Imi mentin foarte clar pozitia ca roman. Nu se poate vorbi…

- Au aparut și reacțiile specialiștilor. Liviu Chisnoiu, colonel de poliție in rezerva - psiholog principal spune ca acest caz este unul izolat și ca nu are sens sa existe o tendința de generalizare: ”Chiar daca a recunoscut fapta, are dreptul la aparare. Va fi supus unei evaluari psihiatrice și se…

- Reacție uluitoare a unui prezentator tv in timpul unei emisii a unui post britanic de televiziune. S-a declansat alarma de incendiu, dar cu toate acestea crainicul de la ITV News nu s-a panicat și a ramas sa incheie transmisia.

- Andreea Comsa conduce din 2011 compania de consultanta imobiliara Premier Estate Management, avand pe mana vanzarile unor proiecte precum Asmita Gardens, Ibiza Sol, sau, mai nou, ISHO din Timisoara si AFI City, proiectul rezidential al celor de la Africa Israel.

- Cove are experiența la lipeli, iar asta il ajuta de minune in noua postura, de Cupidon, la emisiunea “Ma insoara mama!”. Primul episod, in care vor fi prezentați tinerii aflați in cautare de neveste, va fi difuzat la inceputul lunii viitoare. Pana atunci insa, simpaticul prezentator – care ne-a dezvaluit…

- Cu totii ne asteptam ca noul an sa ne aduca doar vesti bune. Din pacate, astrele nu se aliniaza perfect pentru fiecare in parte, motiv pentru care unii dintre noi vor avea mult de suferit in noul an. Poate fi vorba despre pierderea locului de munca sau chiar a cuiva drag. Practic, pentru aceste persoane…

- Sarbatorile de Iarna sunt un prilej de bucurie pentru cei mai multi dintre noi. Exista insa si persoane care nu intra in spiritul perioadei, mai ales cele cu sensibilitate psihica, persoanele singure care percep denaturat sarbatorile. Pentru astfel de oameni, aceasta perioada poate fi una destul de…

- Interpretul de muzica traditionala romaneasca Grigore Lese (63 de ani) a povestit la „Adevarul Live“ despre cum isi aminteste iernile de odinioara si ce mai inseamna traditiile in Romania.

- Craciunul 2017 va fi unul de neuitat pentru sase salajence care au primit cel mai frumos si mai asteptat cadou: au devenit mame. La Maternitatea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau s-au nascut in perioada 24-26 decembrie trei fetite si trei baieti, cu greutatea cuprinsa intre 1.650 si 3.780 de grame.…

- Rasturnare de situatie in cazul tragediei din ziua de Craciun, cand sotii Maleon au fost gasiti morti in casa! Dupa efectuarea necropsiei, procurorii merg pe varianta unei duble sinucideri. Seara trecuta a fost efectuata necropsia in cazul sotilor Maleon. Procurorii spun ca pe trupurile celor doi nu…

- Olimpiu Morutan, cel mai recent transfer al celor de la FCSB, arata o maturitate iesita din comun in declaratiile pe care le da, chiar daca are doar 18 ani. Tanarul international a acordat un interviu, aproape imediat dupa transferul la FCSB, si a vorbti despre planurile sale la FCSB si cum va gestiona…

- Tractoriștii care faceau lucrari agricole pe un camp din comuna Balești, județul Gorj, au gasit mai multe oseminte. Aceștia au alertat autoritațile. Poliția a deschis un dosar penal, urmand ca legiștii sa afle daca este vorba de oseminte umane. Este vorba un craniu și mai multe oase gasite…

- Mirel Radoi a fost intr-o forma de zile mari la turneul Old-Boys de la Craiova, acolo unde Steaua a obținut doar locul 3. La final, fostul mare jucator al roș-albaștrilor a vorbit despre evenimentul recent incheiat, dar și despre evoluția prietenului sau Nicolae Dica pe banca celor de la FCSB. -Mirel,…

- Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si comisarul-sef Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, au explicat, la Adevarul Live, modificarile propuse in Parlament la Codurilor Penale. Cat de mult afecteaza siguranta cetatenilor si in ce…

- Karla Ursu are doar 8 ani, practica doua sporturi și cinta muzica populara. Fetița are un program variat și aglomerat pentru virsta sa dar nu se plinge niciodata. Karla a venit la radio și a acordat un interviu colegei Raluca Daria Diaconiuc. Materialul il veți putea asculta astazi in emisiunea Pulsul…

- Gabriel Coveseanu va fi gazda unui nou show tv, „Ma insoara mama!“. Este vorba despre un format de televiziune care prezinta parcursul a zece barbati aflati in cautarea sufletului pereche, sub atenta supraveghere a mamelor lor. Trecuti de adolescenta si inca legati de casa parinteasca, baietii vor incerca…

- Informațiile despre crima de la metrou circula cu rapiditate pe internet, insa foarte puține persoane ajung sa verifice veridicitatea informațiilor. Dupa ce ieri o potrivire de nume intre victima și o persoana din Craiova a produs un val de confuzie pe internet, in ultimele ore o noua informație…

- Presedintele Federatiei Romane de handbal, Alexandru Dedu, a vorbit la Adevarul Live despre semnele de intrebare care s-au ridicat dupa acest Mondial, legate de selectia lotului, dar si despre importanta Cristinei Neagu la echipa.

- Vlad Filat a acceptat sa acorde un interviu grupului de jurnaliști, care au depus recent un demers în acest sens, a declarat avocatul Igor Popa pentru Ziarul de Garda. „Interzicerea accesului mass-mediei va reprezenta înca o încalcarea vadita a normelor legale…

- Liderul Jobbik, principalul partid de opozitie din Ungaria, a denuntat vineri un 'atac politic' dupa ce formatiunea sa a primit o amenda record de 2,1 milioane de euro cu cateva luni inainte de alegerile legislative din Ungaria, relateaza AFP. 'Nu este vorba despre o chestiune financiara sau tehnica,…

- Cat de severi erau parinții tai cu tine atunci cand ai crescut? Iți spuneau sa faci curat in camera, temele și sa te concentrezi la viitorul tau in fiecare zi? Mulți copii au crescut alaturi de mame stricte. Potrivit experților, mamele severe au copii mai buni. Deci, daca mama ta a fost stricta, vei…

- Madalina Ghenea este topita dupa fiica ei si ii este foarte greu sa stea departe de ea. Madalina are un singur regret, ca nu a ramas insarcinata acum zece ani! Dar, recunoaste ca acum momentul a fost prielnic, pentru ca a intalnit omul potrivit!

- Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, este taxata pentru faptul ca l-a atacat pe fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, care in ultima perioada a trecut de mai multe ori Prutul pentru a promova Unirea celor doua state romanești. Totul a pornit de la declarația Maiei…

- Fiu al celebrului critic literar Tudor Vianu, Ion Vianu este un renumit psihiatru si scriitor care traiește in Elveția. In 1977, a ales calea exilului, dupa implicarea sa in mișcarea lui Paul Goma. N-a mai putut trai intr-o Romanie Roșie, bolnava de comunism. Si a fost mereu preocupat de starea psihica…

- Cove, pe numele sau real Gabriel Coveșeanu, nu mai apare la TV alaturi de vedeta de televiziune Adela Popescu. Actorul și prezentatorul de televiziune Gabriel Coveșeanu, cunoscut publicului larg drept Cove, a moderat, alaturi de Adela Popescu, emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV. Luni, Cove i-a…

- Frica pazește bostanaria! O firma din Anglia a inceput sa construiasca locuințe in Romania la un standard de rezistența la cutremur extrem de ridicat. Este vorba despre 214 apartamente repartizate pe șapte tronsoane cu regim de inalțime mic, parter plus doua etaje și mansarda, pentru a rezista la un…

- Actrița Cristina Stamate a murit, in aceasta dimineața, la Spitalul Floreasca , din Capitala, unde era internat de joi, in urma unui accident vascular cerebral. Actrița de teatru și film, Cristina Stamate a cantat și a incantat generații de spectatori. Insa, familia nu i-a dat prea multe șanse pe scena.…

- In curand, Pro TV va difuza un reality show matrimonial, intitulat „Ma insoara mama!” si prezentat de Gabriel Coveseanu (Cove), la care vor participa 10 tineri cu varste de peste 25 de ani, alaturi de mamele lor.

- BERBEC: Daca ești singura este posibil sa intalnești pe cineva pe care il cunoșteai mai de mult și poate va ieși ceva. Vei avea lucruri noi de facut și asta se va vedea la sfarșitul lunii in contul tau bancar. Șefii te apreciaza și este o perioada favorabila carierei tale. TAUR:…

- Comertul online din Romania a evoluat atat din perspectiva clientiilor cat si din cea a comerciantiilor iar veniturile pe 2017 sunt estimate undeva in jurul sumei de 2,8 miliarde de euro. Totusi, pe o piata incipienta cum este cea din tara noastra, obiceiurile de consum sunt in formare iar magazinele…

- Ultimele doua episoade ale sezonului il gasesc pe Roby Roberto intr-o situație limita, din care nu știe cum sa mai iasa. O oferta ce pare greu de refuzat, venita din partea fostului patron italian al Ginei, este la un pas de a le grabi sfarșitul lui Roby Roberto și prietenilor sai. Aceștia accepta…

- In urma a trei perchezitii efectuate de politistii din Berca la domiciliile unor tineri banuiti de furturi din locuinte, au fost ridicate bunuri de peste 7 500 de lei. Cei in cauza au fost retinuti pentru 24 de ore si ulterior arestati preventiv pe o perioada de 30 de zile.

- „Evenimentul zilei” publica, maine, 17 noiembrie, un interviu de senzație cu Dumitru Dragomir (foto). Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal povestește care au fost culisele indepartarii sale de la conducerea LPF, in 2013, și acuza implicarea unor personaje politice influente, ca Victor Ponta și…

- Un barbat care s-a dus sa caute ciuperci s-a speriat teribil, dupa ce a descoperit un schelet uman intr-o padure din localitatea Plopeni, județul Prahova. Osemintele erau atarnate de creanga unui copac, iar anchetatorii tind sa creada ca ar fi vorba despre o sinucidere. Culegatorul de ciuperci a sunat…

- Liberalul Adrian Dobre, actualul primar al Ploiestiului, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre scaderea veniturilor pentru primarii in urma revolutiei fiscale a PSD, negocierile cu Guvernul si motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Tudose.

- Intarzierea medie zilnica a trenurilor CFR Calatori a fost de 12.500 de minute, in primele noua luni din 2017, 70% din cauze fiind provocate de CFR Infrastructura, a declarat ministrul Transporturilor, Felix Stroe, saptamana trecuta, in cadrul Comisiei pentru transporturi si infrastructura. Ministrul…

- Radu Moraru si-a aratat "talentele" in fata prietenilor si angajatilor televiziunii sale, Nasul TV. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus mana pe o filmare cu ”Nasul” intr-o ipostaza in care nu ti l-ai fi imaginat niciodata. (CITESTE SI: Radu Moraru, dat afara! Celebrul prezentator a facut o criza…

- INTERVIU Danilet. De la justiție in epoca Nastase, la problema drogurilor in Cluj Magistratul Cristi Danileț, judecator la Tribunalul Cluj și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit despre pachetul de legi pregatit de ministrul Justiției, despre cum se facea justiție in…

- Imaginea companiei Wizz Air este folosita pentru o noua înșelatorie care circula pe Facebook. Sub titlul ”Wizz Air ofera 2 bilete gratuite TUTUROR! Pentu ca a împlinit 15 ani de la primul zbor”, oamenii sunt la un pas de a fi înșelați. Dupa…

- Bianca Dragusanu este foarte fericita, implinita si…obosita. Frumoasa blonda si-ar dori ca ziua sa aiba cateva zeci de ore in plus, pentru ca are un program foarte incarcat si nu prea mai are timp sa se odihneasca. Intre televiziune, atelier, contracte de imagine si, nu in ultimul rand, familie, somnul…

- Razboiul declanșat pe legile justiției intre președintele Klaus Iohannis și cei din PSD iși consuma un nou episod. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, unul dintre cei care au lucrat la proiectul de legi pe justiție depus la Camera Deputaților, ii da replica președintelui Klaus Iohannis, in special…

- Jucatorii Concordiei Chiajna sunt alaturi de cei doi baieți, de 11 și 15 ani, care au fost raniți intr-un accident de circulați la jumatatea lunii octombrie. (DETALII AICI) Cei doi au fost duși de urgența la spital, sunt in afara oricarui pericol, dar au avut nevoie de ingrijiri medicale. Clubul Concordia…

- Opt fosti ministri ai guvernului catalan au fost arestati in Spania in timp ce liderul separatist Carles Puigdemont si alti patru membri ai cabinetului sau s-au refugiat in Belgia. Va acorda Bruxelles-ul adapost secesionistilor catalani acuzati de rebeliune, dar si de o imensa frauda fiscala? Cum va…

- Presedintele PNL sustine ca in Justitie exista lucruri bune si dosare duse pana la capat, asa cum exista si ,,umbre''. Liberalii vor sa vorbeasca mai putin despre probleme, insa, atata vreme cat PSD si-a facut un scop din a arata neregulile din DNA, mai declara Ludovic Orban. In privinta partidului…

- Prin activitatile proiectului internațional „IA SI green bag, creeaza si responsabilizeaza pentru eco-ul naturii!”, reprezentanții Palatului Copiiilor din Iași doresc sa responsabilizezez tinerii fata de factorii distructivi ai mediului, prin atitudini prietenoase cu acesta. In perioada 26 – 29 octombrie…

- Cantareata Lidia Buble (24 de ani) a povestit la Adevarul Live cum a fost copilaria alaturi de zece frati, a dezvaluit ca tatal ei s-a suparat foarte tare si o perioada nu i-a mai vorbit dupa ce a aflat „din vecini“ ca fata lui s-a lansat in muzica, dar si despre inceputurile anevoioase, partile mai…

- Simona Halep joaca maine al doilea meci al grupei de la Turneul Campioanelor, contra danezei Caroline Wozniacki. Cu 11 victorii in acest an la tenismenele din Top 10 si un start perfect la Singapore, Wozniacki va fi un adversar redutabil.

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fața de Coreea de Nord, a declarat președintele american Donald Trump duminica, relateaza AFP. „Suntem atât de bine pregatiți cum nici nu ați crede. Veți fi surprinși sa vedeți cât de…