- Tenismanul australian Nick Kyrgios, nr. 35 mondial, l-a invins pe spaniolul Rafa Nadal, nr. 2 ATP, cu 4-0, 4-4, 5-3 in turneul demonstrativ Fast4 de la Sydney, relateaza agentia EFE. Nadal a reusit sa duca la bun sfarsit acest meci, dupa ce a renuntat la turneul de la Brisbane din cauza unor probleme…

- CUPRINS Ii ia apararea Stelei! Ce șanse iși da sa se intoarca in fotbalul romanesc Cu ce compara viața de antrenor Fotbaliștii favoriți din "naționala" Cine i-a zis "Generalul" in Grecia Un apartament vast, open space, in inima Salonicului, aproape de Marea Egee, albastra și frumoasa. ...

- Dupa retragerea din Campinatul Mondial de Raliuri in 2013, Sebastien Loeb revenit cu un program parțial și a concurat intr-o etapa din sezonul 2015 și in alte trei runde din 2018, cand a obținut și o victorie spectaculoasa in Raliul Spaniei. Succesul l-a determinat sa-și doreasca o revenire cu un program…

- Antrenor la Al Wahda U21, Adrian Mutu, 39 de ani, a fost dur cu jucatorii lui Dinamo, cerandu-le sa se trezeasca. Fostul director general al roș-albilor le transmite sa lase alibiurile și sa se apuce de fotbal. Mutu e pe cai mari in Emiratele Arabe Unite. Este pe locul 2 cu Al Wahda Under 21, dupa ce…

- Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, a decis sa dea carțile pe fața despre barbatul cu care urma sa se casatoreasca și de care s-a desparțit de curand. Fosta ispita de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, show transmis de postul de televiziune Antena 1, a facut declarații despre ruptura…

- Oficialii echipei din Abu Dhabi, Al Wahda, au confirmat despartirea de tehnicianul roman, Laurentiu Reghecampf. Arabii au ales sa scrie, pe pagina oficiala de Twitter, un mesaj in limba romana pentru Reghe. Cei din conducere i-au multumit fostului antrenor al FCSB-ului, dar au explicat...

- Constantin Popovici a caștigat medalia de argint, sambata, la Cupa Mondiala de sarituri in apa de la mare inalțime, desfașurata la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, informeaza Radio Romania Actualitați.Cu un total de 424,65 de puncte, Popovici a avut cu aproape 7 puncte mai puțin decat…

- Florin Andone (25 de ani) a ajuns în Premier League în aceasta vara, fiind cumparat de la Deportivo la Coruna, dar nu a apucat sa debuteze pentru Brighton. Internaționalul român s-a refacut complet dupa o accidentare la mușchii inghinali.