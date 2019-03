INTERVIU Claudia Chiru: "Temele asigura inca un pas catre robotizarea elevilor". Probleme si solutii in Educatie

Claudia Chiru a raspuns pentru Portal Invatamant la intrebari esentiale despre Educatia din Romania si a propus solutii pentru problemele din sistem. Evaluarea Nationala, teme pentru acasa, programa scolara sau bullying-ul – am discutat despre toate in cadrul interviului pe care va invitam sa il cititi in continuare. 1) Cum ati adaptat cunostintele dobandite la Oxford pentru invatamantul din Romania? Am adaptat cunostintele dobandite la Oxford prin incercare si eroare sau altfel spus incercand, gresind, reflectand, imbunatatind si tot asa. Este dificila ...