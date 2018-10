Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al emiratului Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), care urma sa fie primit marti la Paris de presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a anulat vizita "din cauza unei situatii neprevazute", a anuntat vineri seara Palatul Elysee fara mai multe detalii, relateaza AFP, potrivit…

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști francezi, cantarețul Charles Aznavour a murit, luni, la varsta de 94 de ani. Charles Aznavour a fost un cantareț, compozitor, actor și activist public francez de origine armeana. El a fost unul dintre cei mai simpatizați și mai longevivi cantareți francezi, fiind…

- Franța reformeaza din temelii sistemul de sanatate. Ambițiile președintelui Emmanuel Macron vizeaza eforturi bugetare consistente - 3 miliarde și jumatate de euro pentru sanatate in urmatorii 4 ani. Are detalii corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antoche.

- Raspunsul lui Emmanuel Macron pentru un tanar care iși cauta de munca a ajuns viral pe internet. Dialogul dintre cei doi a avut loc la Paris, acolo unde președintele Franței a asistat, duminica, la un eveniment cultural. Gradinar de profesie, tanarul a explicat ca nu iși gasește de lucru, iar CV-urile…

- O femeie din Franța, in varsta de 54 de ani, a fost acuzata ca și-a omorat prietena, o femeie in varsta de 58 de ani, in timpul unei excursii pe care ambele o faceau in Spania. Detaliile cutremuratoare de la aceasta teribila drama au fost oferite de cei de la abc.es. A strangulat-o in mașina și a abandonat-o…

- Ziarul L'Equipe aminteste ca pe 8 septembrie se implinesc 45 de ani de la primul meci al nationalei de fotbal a Frantei avandu-l selectioner pe romanul Stefan Kovacs, cel care semnase cu cateva saptamani inainte cu federatia de la Paris, dupa ce castigase doi ani la rand Cupa Campionilor Europeni…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…