Stiri pe aceeasi tema

- Florina Rogalski, profesoara de limba si literatura romana la Scoala Centrala din Bucuresti, a vorbit intr-un interviu acordat in exclusivitate Gandul.info si MEDIAFAX, despre cei 40 de ani de cariera, dar si despre invatamantul romanesc si conditia profesorilor in societate.

- Analistul Politic Ion Cristoiu a declarat intr-un interviu acordat MEDIAFAX si Gandul ca la Congresul PLUS de sambata a vazut multe stangacii, care au fost vanate de presa in conditiile in care au lipsit Mercedesurile si tinerele gen topmodel, intalnite la alte congrese politice. Reputatul jurnalist…

- La inceputul acestui an, ZF alaturi de Fundatia Ion Tiriac au lansat un proiect editorial, „Romani in afara granitelor“, cu scopul de a identifica si prezenta o comunitate de oameni care transmit un mesaj altfel despre Romania peste hotare. Unii dintre ei sunt plecati din tara de ani de zile, dar nu…

- Evenimentul ,,Si tu poti fi Mos Craciun", organizat de catre Asociatia Freamat de Speranta la Campulung Moldovenesc, a ajuns in acest an la editia a VI-a.De cadourile de la Mos Craciun s-au bucurat peste 50 de copii si tineri cu dizabilitati. Mosul a fost darnic si s-au impartit nu mai ...

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma intr-un mesaj transmis sambata ca speranta si increderea cu care generatiile Unirii au construit Romania trebuie preluate, pentru a duce mai departe destinul tarii. "Dragi romani, la scara istoriei, putini dintre oameni au norocul sa traiasca momente…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma intr-un mesaj transmis sambata ca speranta si increderea cu care generatiile Unirii au construit Romania trebuie preluate, pentru a duce mai departe destinul tarii, scrie Agerpres. "Dragi romani, la scara istoriei, putini dintre oameni au norocul sa traiasca…

- GABRIELA HOFER:,,Imi place foarte mult ceea ce fac și asta in primul rand pentru ca nu vreau sa-i dezamagesc pe cei care și-au pus increderea in mine și m-au susținut in aceasta misiune, crezand ca pot sa fac lucruri bune pentru comunitate.” Doamna Gabriela Hofer a avut amabilitatea sa ne acorde un…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat, in exclusivitate, amanunte uluitoarea din copilaria unuia dintre cei mai apreciați prezentatori Tv de la noi din țara. Razvan Botezatu a trecut prin momente de cumpana dupa ce a fost protagonistul unui teribil accident.(CITEȘTE ȘI: RAZVAN BOTEZATU A INCERCAT…