Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Copos de Prada, fiica omului de afaceri George Copos si a Cristianei Copos, a dezvoltat o platforma interactiva de invatare, Moonstar, aplicand pentru fondurile din programul Start-Up Nation in 2017.

- REWE Romania a finalizat remodelarea a 170 de magazine Penny Market in format Future Store in toata tara prin investitii in valoare de peste 120 milioane de lei. Procesul de remodelare a fost inceput in martie 2015 si s-a incheiat in luna noiembrie a...

- Optical Network intra in cel de-al cincisprezecelea an de activitate cu o cifra de afaceri de peste 63 milioane lei si detine in prezent cea mai mare acoperire la nivel national, cu 56 de locatii, dintre care: 36 de magazine OPTIblu, 19 magazine...

- USR sustine ca reteaua RADET crapa pentru ca de doi ani si jumatate se taie banii de investitii destinati modernizarii retelei, astfel ca in acest an doar 2,6 milioane de lei au fost efectiv cheltuiti pentru investitii RADET, in timp ce Catedrala Neamului a primit 45 de milioane lei, iar bugetul…

- Retail&Agrobusiness Vanzarile din comert au crescut cu 5,4% in primele zece luni ale anului Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in primele zece luni, comparativ cu 2017…

- Companii hackajob, startup-ul lansat de Razvan Creanga la Londra, isi extinde echipa la nivel global dupa o finantare de 6,7 mil.dolari din partea AXA Venture Partners si Downing Ventures Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 11:12 15 hackajob, startup-ul de…

- Incidentul a avut loc in stația de autobuz Stratford, la ora de varf. Martorii spun ca un barbat a inițiat un atac asupra pasagerilor dupa ce un pasager a refuzat sa-i dea o țigara. Unul dintre cei doi pasagerii care au fost raniți a fost transportat de urgența la spital dupa ce a primit o lovitura…