Interviu. Am vorbit cu oamenii din spatele picturilor "ciudate" din Bacău care purifică aerul ​Zece artiști și peste 30 de voluntari sunt implicați într-un proiect artistic în Bacau prin care pereții mai multor blocuri sunt pictați cu vopsele care absorb noxele. În plus, picturile atrag atenția și asupra discriminarii la care sunt supuși copiii din diferite categorii, cum ar fi nevazatori, cei cu deficiențe de auz sau care fac parte din comunitațile rome.



