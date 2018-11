Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE Toma Petcu a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa ca, anul viitor va fi unul foarte important pentru Romania, cand va detine presedintia rotativa a Consiliului UE, subliniind ca este foarte important ca, in urmatoarea perioada, tara noastra sa convinga UE ca este…

- INTERVIU. Constantin Danilescu, un "Il Consigliere" modern la granzii campionatului, a povestit cum a iubit și Steaua, și Dinamo, dezvaluind episoade din epocile cand rivalii aveau monopol pe Romania și creionand portretele principalilor investitori. Este cel mai titrat conducator din istoria all time…

- Cel mai mare și important eveniment agricol din Romania, targul INDAGRA, organizat de catre ROMEXPO in parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din Romania, se va desfașura in perioada 31 octombrie – 04 noiembrie 2018, atat in interior cat și pe platformele exterioare. Program de vizitare: 31.10-03.11.2018,…

- Conform unor declarații facute de Donald Trump in urma cu cateva zile, SUA se retrage din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare sau INF pentru a se apuca serios de bombe atomice și rachete cu raza lunga de acțiune. In 1987, președintele Ronald Reagan semna cu Mihail Gorbaciov, liderul de la Kremlin…

- Bosch Service Solutions, furnizor global de servicii de externalizare a proceselor de afaceri, și-a mutat operațiunile intr-o noua cladire de birouri din inima Timișoarei, consolidandu-și astfel poziția pe piața locala. Pentru a ține pasul cu creșterea semnificativa din cadrul diviziei de servicii…

- Germany is a specially important strategic partner of Romania, Deputy PM Ana Birchall said in a message on the occasion of the German Unity Day. "Germany is a partner of Romania inside the EU, a foremost ally within NATO and a specially important strategic partner, and Romania's Government…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, spune, in mesajul adresat la inceperea anului scolar, ca nevoia de cunoastere este vitala in prezent si, de aceea, este preocupat sa asigure sanse egale la educatie tuturor copiilor din Romania.

- Grațiela Gavrilescu este de parere ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, indeplinește toate criteriile pentru a fi Președintele Romaniei și este convinsa ca mulți romani iși doresc acest lucru. ''Dupa parerea mea, președintele ALDE, care este și președintele Senatului, indeplinește criteriile…