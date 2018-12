Actrita romanca Cristina Cepraga, stabilita in Italia de 15 ani, a primit pe 4 decembrie premiul pentru cea mai buna interpretare pentru rolul "Fatima" in cadrul Festivalului "Aphrodite Shorts", un concurs pentru filme de scurt metraj care trateaza tema femeii. Ea este protagonista, dar si regizorul filmului "Destinul" - o drama sociala inspirata din viata reala din Italia. Dupa decernarea premiilor, Hotnews.ro a stat de vorba cu Cristina Cepraga, pentru a afla cum e sa faci cariera artistica de succes in Italia si ce planuri de viitor are.