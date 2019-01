Stiri pe aceeasi tema

In perioada 24-26 decembrie a.c., polițiștii clujeni au intervenit la 232 de evenimente la care au fost solicitați, pentru a oferi ajutor celor aflați in nevoie sau pentru a menține ordinea publica.

Unitațile sanitare care funcționeaza in subordinea Consiliului Județean Cluj, precum și cele care iși desfașoara activitatea in imobile ce aparțin forului administrativ județean vor asigura...

In perioada Sarbatorilor de Iarna se recomanda evitarea consumul excesiv de alimente si alcool, sI multa miscare in aer liber, pentru a preveni riscul de imbolnaviri.

Un peisaj deprimant te izbește in parcul din Turda Noua, doar frunze uscate și „gainaț" de pasare, sunt singurele elemente care impodobesc spațiul de relaxare.

- Tribunalul Timis anunta ca, in perioada 20 decembrie 2018 - 4 ianuarie 2019, programul de lucru cu publicul al compartimentelor instantei va fi urmatorul: The post Orar modificat la Tribunalul Timiș, in perioada Sarbatorilor de Iarna appeared first on Renasterea banateana .

- Luna decembrie este supranumita ”luna cadourilor”, insa romanii ar putea sa o numeasca și luna liberelor! Incepand cu 30 noiembrie 2018, de Sfantul Andrei, angajații din Romania vor putea beneficia de mai multe zile libere de la stat.

- Ca urmare a materialelor de presa in care se afirma, in mod eronat, ca "sistemul de termoficare risca sa crape in aceasta iarna, fara investiții urgente" Primaria Municipiului București face urmatoarele precizari: Primaria Municipiului Bucuresti dezminte informatiile alarmiste potrivit carora sistemul…