Interventii ale pompierilor, in toiul noptii, in Constanta si Navodari

- Pompierii militari teleormaneni au fost solicitați, in perioada 22-26 decembrie 2018, la peste 100 de intervenții, la cele mai multe solicitari intervenind paramedicii SMURD. La 93 de cazuri a intervenit SMURD din cadrul ISU Teleorman, iar pompierii militari au fost solicitați la 6 incendii, 4 accidente…

- Pompierii militari de la ISU Prahova au fost solicitati, in aceasta dimieata, pentru a cauta o persoana in comuna Manesti, sat Zalhanaua.Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al institutiei a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca barbatul in varsta de 61 de ani a fost gasit, decedat, intr o fosa septica…

- Pompierii și polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 despre izbucnirea unui incendiu la locuința unui barbat de 51 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc, fiind posibil ca acesta sa fie surprins in interior. Flacarile au fost zarite de catre o cumnata a barbatului in timpul nopții de…

- Militarii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in urma cu cateva minute, in Portul Constanta, pentru degajarea unei persoane decedate prin spanzurare. Tragedia s a petrecut in Incinta Port Zona Poarta 7, iar cel care a ales sa isi puna capat zilelor atarna de o bena a unui camion .La locul…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, imediat dupa orele 00.00, intre Medgidia si Cernavoda, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta nu sunt persoane incarcerate.La loul interventiei s a deplasat o autospeciala de stins incendii cu apa si spuma,…

- Un incendiu a cuprins, ca din senin, un autoturism, in orasul Cernavoda, pe strada Ghioceilor.Alerta a fost data la pompieri putin dupa ora 02.00.Pentru stingerea incendiului a fost trimisa la fata locului o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj de la detasamentul din localitate dar si o ambulanta…

- NOAPTEA MINTII Intervenție cu bucluc in toiul nopții pentru pompierii și ambulanțierii din Barlad! Un barbat era sa faca infarct in toiul nopții cand s-a trezit cu pompierii langa patul in care dormea. Cum au ajuns pompierii in casa, cine și-a asumat acțiunea, e un lucru greu de ințeles. Insa ramane…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta noapte sa intervina la Navodari pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism aflat la piciorul podului. Potrivit ISU Dobrogea, a ars partea din fata a autoturismului,…