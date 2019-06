Stiri pe aceeasi tema

- Urșii au terorizat turiștii pe Valea Prahovei, in acest weekend. Nu mai puțin de noua exemplare au fost alungate de jandarmi numai sambata, dupa ce oamenii speriați au sunat la 112 pentru ajutor. Animalele au fost observate in localitațile Breaza, Telega, Busteni si Azuga. Jandarmii de la Inspectoratul…

- Noua ursi au ajuns, sambata, in mai multe localitati din judetul Prahova, jandarmii fiind chemati de turisti si localnici pentru a indeparta animale salbatice. Urșii au coborat in mai multe localitati, respectiv in Breaza, Telega, Busteni si Azuga. Jandarmii au folosit semnalele acustice si luminoase…

- 9 urși in Breaza, Telega, Busteni si Azuga Noua ursi au ajuns, in ultimele 24 de ore, in mai multe localitati din judetul Prahova, jandarmii fiind chemati de turisti si localnici pentru indepartarea animalelor salbatice. Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Prahova, sambata, jandarmii au fost solicitati…

- Jandarmii au actionat in cazul a noua solicitari pentru indepartarea ursilor din mai multe zone, acestia folosind semnalele acustice si luminoase pentru gonirea animalelor salbatice, au informat, duminica dimineata, reprezentantii IJJ Prahova. Potrivit sursei citate, sambata, jandarmii au intervenit…

- V. Stoica Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, convocați de catre prefectul Madalina Lupea, in ședința extraordinara, au aprobat, ieri, intocmirea unui nou proiect de hotarare de guvern privind alocarea a 77 de milioane de lei pentru inlaturarea efectelor calamitaților naturale…

- Jandarmeria Prahova a anuntat ca, miercuri seara, in jurul orei 19.00, jandarmii montani din Sinaia au intervenit in Busteni pentru indepartarea a doi pui de urs care au intrat intr-o curte si s-au urcat intr-un copac. Un localnic a fost cel care a anuntat autoritatile. Jandarmii au folosit semnalele…

- F. T. Sub genericul „Plan de masuri specifice Sarbatorilor de Paște”, jandarmii prahoveni au suplimentat, incepand de astazi, efectivele “din teren”, pentru menținerea ordinii publice și siguranței cetațenilor, urmarindu-se, in paralel, prevenirea comiterii faptelor antisociale, a vagabondajulului,…

- Ministerul Mediului „doarme” in continuare … F.T. De-ar fi numai atat – faptul ca salbaticiunile padurii s-au trezit din “ letargia de iarna” n-ar fi un motiv de panica. Dar nu, urșii – fiindca la ei fac referire reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Prahova in avertismentul lor…