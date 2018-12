Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri suceveni care lucreaza in Belgia au fost salvați de jandarmii montani din Bistrița-Nasaud dupa ce au ramas impotmoliți cu mașina in zapada in Pasul Rotunda. Tinerii, un baiat și o fata de 21, respectiv 24 de ani au ramas impotmoliti cu masina in zapada, sambata, pe DN 17D, in Pasul Rotunda,…

- Jandarmii au intervenit, vineri seara, intr-o misiune mai putin obisnuita, dupa ce o locatara a unui bloc de pe Calea 13 Septembrie a anuntat ca in scara imobilului se afla o felina agresiva, care a atacat mai multe persoane. Jandarmii au gasit acolo un motan in varsta de doi ani, care i-a speriat pe…

- Traficul rutier este blocat sambata, la ora 11.30, pe DN 17, la iesirea din Gura Humorului spre Frasin. Politia a luat aceasta masura din cauza unei cisterne care transporta GPL. Cisterna s-a defectat si are scurgeri. Mirosul de gaz se simte de la cativa kilometri distanta.

- Sensul de urcare al DN 7C - Transfagarasanul - este blocat, vineri, in judetul Arges, in zona tunelului care precede barajul Vidraru, dupa ce doua bucati de stanca s-au desprins de pe versant. Politistii asigura fluidizarea circulatiei, informeaza News.ro.Potrivit Politiei Judetene Arges,…

- Scandal intr-un sat din Dolj, in care a fost confirmata pesta porcina. Disperați sa nu-și piarda animalele, oamenii au blocat accesul in localitate al reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare. A fost nevoie de intervenția polițiștilor și a jandarmilor pentru a calma spiritele.

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Sibiu, Cristina Criveanu, autocarul a ramas blocat pe drumul spre Paltinis, din cauza zapezii. „Un autocar cu 46 de copii este blocat din cauza zapezii, pe drumul spre Paltinis. Intervin 3 autospeciale ale ISU Sibiu pentru a transporta persoanele la cabana la care…

