- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- Primul accident s-a produs la intersectia a doua artere centrale din Turnu Severin. Victima, o femeie de 66 de ani, a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital. Politistii nici nu terminasera cercetarile ca la doar 300 de metri distanta, pe cele doua sensuri ale bulevardului s-au…

- O femeie a fost ranita si zece masini avariate, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident produs in municipiul Constanta. Masina condusa de femeie a lovit un stalp, dupa care a ricosat in masinile parcate.

- Un batran de 82 de ani si-a pierdut viața in dimineața de 10 februarie a.c., intr-un accident rutier pe DN 7, Milcoiu, km. 159+950 m, pe fondul traversarii neregulamentare. Victima de 82 de ani din comuna Milcoiu a murit la scurt timp la spital. Soferul e cetațean strain.

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1B, la Mizil. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina. Purtatorul de cuvant al IJP a declarat ca victima este un barbat in varsta de 73 de ani. Din primele cercetari, se pare ca biciclistul ar fi patruns…

- Microbuzul suporterilor echipei de handbal CSM Focșani a fost implicat intr-un accident la Calarași, potrivit site-ului mediacalarasi.ro. Conform sursei citate, o persoana a fost ranita in urma unui accident rutier produs, ieri seara, in municipiul Calarași. Purtatorul de cuvant al…

- O femeie in varsta de 55 de ani a murit la spital, iar un barbat de 59 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada Prelungirea Saturn. ”Un sofer in varsta de 59 de ani care circula pe strada Prelungirea Saturn a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens lovind…

- O femei de 45 de ani din Balți, a fost gasita fara suflare in curtea casei. Victima a fost injunghiata de concubinul sau care este originar din Federația Rusa. Tragedia a avut loc in seara zile de ieri, in jurul orei 18:30.

- O femeie de 80 ani a decedat, vineri dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, fe...

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- Un accident grav s-a petrecut, ieri dimineața, pe Drumul Național 66, in localitatea componenta a orașului Rovinari, Varț. O femeie de 37 de ani, din Hunedoara, a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Tatal acesteia, pasager in autoturism, și-a pierdut viața, in urma evenimentului rutier.…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe strada Strandului din Ploiesti.. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani care a fost transportata la spital.

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat politia italiana. A

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 7, pe Bulevardul Republicii din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 70 de ani a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversare pe trecerea pentru pietoni din zona Mega Image. Victima a fost transportata…

- Un pieton a fost lovit de un tramvai in pasajul Obor din Capitala. Victima este inconstienta. Conform primelor informatii, este vorba de un barbat cu varsta de aproximativ 60 de ani. A fost lovit de...

- Echipajele SMURD au intervenit la 46 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 6 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Campulung…

- Gripa a facut o noua victima! O femeie de 40 de ani din Botosani, care a fost infectata în urma cu o saptamâna. Potrivit declaratiilor medicilor, ea nu fusese vaccinata împotriva virusului si s-a tratat singura acasa.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta dupa amiaza cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri pentru scoaterea unui caine dintr o hazna in municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, incercand…

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- Un biciclist a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit miercuri seara de un autoturism, pe drumul european E85 in dreptul localitații Caldarușanca. Biciclistul a patruns pe contrasens, moment in care a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 40 ani, din Suceava. Din primele verificari…

- Impact cu victime pe trecerea de pietoni din zona Potcoavei de Aur, mai exact la trecerea aflata la intersectia strazilor prelungirea Traian cu Brailei. Un taxi a lovit o femeie de 69 de ani, miercuri, in tmp ce aceasta trecea strada pe marcajul pietonal intr-un grup de pietoni. Doar femeia a fost acrosata…

- Luni, 15 ianuarie, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca, in localitatea Odoreu a avut loc un accident in urma caruia o persoana a fost ranita ușor. In urma cercetarii efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca o șoferița de 66 de ani, din Maramureș, pe fondul nerespectarii semnificației…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. La cautari participa și salvamontiști din Gorj cu caini de intervenție. Potrivit sefului Serviciului…

- O femeie în vârsta de 35 de ani și un copil în vârsta de 10 ani, ambii pasageri într-un autoturism care se deplasa, duminica dupa-amiaza, pe DN 73 A Predeal-Râșnov, au fost raniți într-un

- Accident petrecut aseara la Turnu-Severin. Pe o strada acoperita cu zapada inghetata, o tanara de 31 de ani a calcat frana, iar autoturismul pe care il conducea a alunecat intr-un stalp, apoi a ricosat intr-un taxi.

- Perioada cumplita pentru Alin Panzaru, fost fotbalist la FC Vaslui in perioada 2003-2005. Mama acestuia a fost, miercuri, victima unui accident rutier. Evenimentul s-a produs la cateva sute de metri de Spitalul Județean de Urgența Vaslui, pe trecerea de pietoni de langa benzinaria Mol. Femeia fusese…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, la intersectia strazilor Marasesti si Murelor. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Traficul in zona este ingreunat. La fata locului s-au deplasat…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, la Topraisar, aproape de cumpana dintre ani.Un pieton a fost izbit in plin de o masina, acesta schimband urgent traseul: in loc sa ajunga la Revelion a fost transportat cu multiple traumatisme la Spitalul Judetean Constanta. ...

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un accident petrecut sambata dimineata, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autotren, pe DN 7, in zona termocentralei de la Mintia, traficul rutier desfasurandu-se pe un singur sens, a informat ISU Hunedoara. Potrivit primelor date, in microbuz…

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, la Cobadin, judetul Constanta.Potrivit medicului Claudia Diana Tatarici de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta, o femeie a murit lovita de tren, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. Sursa foto arhiva : ZIUA de Constanta…

- In urma coliziunii dintre un autocar cu 27 de pasageri si un autoturism, in judetul Bacau, cinci persoane au fost ranite, dintre care una a necesitat descarcerare. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. In autocar se aflau 27 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Magdalena Serban din Teleorman s-a trezit implicata, fara sa vrea, in cazul crimei de la metrou, dupa ce profilul ei de Facebook a fost confundat de internauti cu cel al criminalei din Craiova, din cauza coincidentei de nume.

- Neatentia unei soferite a dus la producerea unui grav accident de circulatie la Buzoesti. O femeie de 29 de ani conducea o masina de la Ungheni spre Costesti, numai ca intr-o clipa de neatentie aceasta a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina intr-un cap de pod. In urma impactului au fost…

- Un accident rutier soldat cu o victima s-a produs in urma cu puțin timp pe DJ 203C, in localitatea Stalpu. Conform primelor date, este vorba despre o șoferița care a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un cap [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident rutier | Victima incarcerata…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe DN 1B, pe raza localitatii Bucov. O femeie a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversare. Momentan nu se stie daca femeia se angajase in traversarea strazii prin loc marcat. La fata locului…

- O femeie a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni de pe strada Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza excesiva. In urma impactului, victima a zburat cativa metri in aer.

- Un accident rutier soldat cu o victima s-a produs la miezul noptii, in Piata Anton din Ploiesti, la intersectia strazilor Democratiei cu Lupeni. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei…

- Baiatul a fost victima unui grav accident rutier produs pe raza judetului Brasov si, initial , a fost internat la un spital din judetul respectiv. Ulterior, cadrele medicale din Brasov au dispus transferul acestuia in judetul natal la spitalul din Vaslui, unde se afla internat si in prezent. Minorul…

- Din primele verificari efectuate la fata locului a reiesit faptul ca o femeie de 36 de ani, din Beceni a fost acrosata in timp ce traversa DN 2 E 85, in zona trecerii de pietoni, semnalizata prin inducator, de o autoutilitara condusa de un barbat de 30 de ani din Odaile pe sensul de mers Ramnicu Sarat-Buzau.…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in aceasta seara, pe DN 1B, pe raza localitatii Albesti Paleologu. Potrivit IJP Prahova, o femeie aflata pe bicicleta a fost acrosata de un camion. Din cauza ranilor suferite, femeia, in varsta de aproximativ 60 de ani, a murit. La fata locului…

- Intervenție bizara intr-un oraș din China. O tanara in varsta de 20 a ramas blocata intr-o gura de canal, dupa ce a mers cu ochii in telefonul mobil. Tanara din China a aflat pe pielea ei ce inseamna sa mergi cu ochii in ecranul telefonului mobil. Așa a ajuns sa calce chiar pe capacul unei guri de canal,…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, fin judetul Maramures, fiind implicate un autobuz cu aproximativ 50 persoane si un autocamion. La nivelul judetului Maramures s-a declansat Planul Rosu de Interventie. O singura persoana a fost incarcerata, fiind cooperanta,…

- Duminica dimineata, in jurul orei 8:00, a avut loc un accident in Buzau, pe strada Spiru Haret (Scoala nr. 15). 3 autoturisme au fost implicat eintr-un eveniment rutier grav. In urma evenimentului a rezultat ranirea unei singure persoane care a fost preluata si transportata la spital. La fata locului…

- Un echipaj cu o autospeciala cu modul de descarcerare, echipajul SMURD de terapie intensiva mobila și echipajul SMURD de prim ajutor calificat de la Detasamentul de Pompieri Pitești au intervenit in localitatea Bascov, strada Stejaret, la un accident rutier in urma caruia au rezultat patru victime.…