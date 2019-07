Pe sectorul de aproximativ un kilometru, afectat de lucrari, se circula pe banda 2, cu restrictii de viteza cuprinse intre 60 km/h si 40 km/h, iar zona este semnalizata corespunzator.



CNAIR estimeaza ca lucrarile se vor incheia in jurul orei 13:00.



"Facem apel la conducatorii auto sa circule cu atentie si sa respecte restrictiile impuse in zona", se mentioneaza in comunicatul companiei de drumuri.