- Directorul general al Companiei Nationale de Asigurari in Medicina, Tamara Andrusca, i-a inmanat joi, 21 februarie, adeverinta de asigurat pe termen nelimitat barbatului care i-a donat o parte din ficatul sau Sabrinei, beneficiara primului transplant hepatic efectuat unui copil,

- Un accident deosebit de grav a avut loc duminica in Capitala, scrie antena3.ro.Traficul pe bulevardul Kiseleff este afectat din cauza unui accident in care a fost implicat un autocar.Potrivit primelor informatii, o persoana ar fi fost prinsa sub autocar, intre timp fiind scoasa de acolo de echipele…

- Douazeci de pompieri din Alba Iulia, care au intervenit in primele ore la incendiul de la fabrica Solina din Alba Iulia, au primit, miercuri, diplome de merit. Doi dintre ei, cu o experiența de peste 10 ani la ISU Alba, au spus ca a fost cea mai grea intervenție din cariera lor, potrivit mediafax.Citește…

- În decembrie 2018, au beneficiat de acest ajutor social 177.364 de persoane. Cei mai multi beneficiari erau înregistrati în Bucuresti, respectiv 25.492, precum si în judetele Cluj (8.967 persoane), Timis (8.162) si Iasi (6.858). La finele lunii, erau suspendati de la…

- Noua spitale de urgenta din Bucuresti si Serviciul de Ambulanta al Capitalei vor asigura asistenta medicala de urgenta joi, cand este sarbatoare legala libera. Cele noua unitati spitalicesti...

- Locuitorii din Capitala au parte de o iarna de coșmar din cauza problemelor de la RADET și mulți cetațeni au ajuns sa inghețe de frig in propriile case. Consilierii generali ai PNL vor solicita in prima ședința a Consiliului General inlocuirea de urgența a șefilor RADET, ca urmare a acestor probleme.Citește…

- One United Properties, dezvoltator de prorpietati premium din Capitala, a primit autorizatia de constructie a proiectului rezidential Neo Timpuri Noi, imobil cu functiune mixta, comert si locuire (S+P+8 etaje). Situat pe un teren intravilan de 3.835...

- A fost o dimineata plina de emotii pentru copii. Mos Nicolae a trecut pe la micutii care si-au lustruit ghetutele de cu seara si le-a umplut cu dulciuri si jucarii. Cei care au fost neascultatori au gasit insa in cizmulite - nuieluse.