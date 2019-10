Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Secției 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul un barbat a fost agresat fizic și deposedat de o suma de bani, de catre o persoana care a intrat in locuința sa. Deplasati de urgenta la fata locului, politistii au constatat ca un barbat 77 de…

- Aseara, la ora 18:00, politistii Secției 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul un barbat a fost agresat fizic și deposedat de o suma de bani, de catre o persoana care a intrat in locuința sa. Deplasati de urgenta la fata locului, politistii au constatat…

- Joi seara, la ora 18:00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul un barbat a fost agresat fizic si deposedat de o suma de bani, de catre o persoana care a intrat in locuinta sa. Deplasati de urgenta la fata locului, politistii au constatat…

- Doua femei si un barbat care isi desfasoara activitatea la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare au fost agresati de o persoana recalcitranta in noaptea de miercuri spre joi, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „In aceasta noapte la ora 01,41, politistii…

- Alcoolul poate stirbi inclusiv din bucuria unei plimbari cu mopedul. Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui moped condus prin centrul localitatii. Barbatul care conducea mopedul si-a continuat deplasarea, dar nu pentru mult timp. Dupa aproximativ…

- De o interventie reusita au avut parte salvamontistii si pompierii din Viseu de Sus, joi, 8 august. O persoana aflata intr-o zona cu acces dificil, Valea Morii din Vișeu de Sus, a fost lovita de un taur. Persoana sangera puternic și nu iși putea mișca picioarele. Pompierii din Vișeu de Sus impreuna…

- Astazi, 17 iulie 2019, in jurul orei 07.55, Polițiștii Secției numarul 7 Sebeș au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca un barbat face scandal in localitatea Ohaba. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca este vorba despre un barbat care aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice,…