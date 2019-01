Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu a surprins pe toata lumea, in august 2018, atunci cand a trimis o scrisoare deschisa prin care ii critica extrem de dur pe Liviu Dragnea și Viorica Dancila. Scrisoarea a produs valuri in PSD și se vorbea chiar despre excluderea senatorului din partid. Citește și: Tariceanu,…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, luni, ca nu stie care este situatia bugetara a Romaniei si ca ea a facut tot ceea ce a putut pentru ca tara noastra sa nu piarda fonduri europene. Declarația Corinei Crețu vine in contextul in care Romania nu are bugetu adoptat…

- Locuitorii din București și județul Ilfov vor primi 500 de lei pe luna de la Primaria Capitalei, ca decont pentru combustibilul pe care il consuma daca folosesc in comun un autoturism personal pentru deplasarea in aceeași direcție, catre București sau catre Ilfov, potrivit unui proiect de hotarare aprobat…

- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptata in decembrie anul trecut prin care se stabilea ca pot asigura transport in regim taxi doar transportatorii cu servicii de dispecerat. Decizia instantei a fost data dupa ce compania Star Taxi a cerut…

- Consilierii generali Orlando Culea și Daniela Dragne acuza, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului Capitalei, Gabriela Firea, un „tun imobiliar” și „ilegalitați” aflate pe ordinea de zi a unei viitoare ședințe a Consiliului General al Municipiului București.„Vazand ordinea de zi a a…

- Ca urmare a materialelor de presa in care se afirma, in mod eronat, ca "sistemul de termoficare risca sa crape in aceasta iarna, fara investiții urgente" Primaria Municipiului București face urmatoarele precizari: Primaria Municipiului Bucuresti dezminte informatiile alarmiste potrivit carora sistemul…

- "Faptul ca ELCEN a solicitat o crestere de tarif pentru gigacalorie, pentru productie nu inseamna ca cetatenii vor avea de suferit. In cazul in care vor fi si vom inregistra modificari de pret, Primaria Capitalei isi asuma - si prin vocea primarului general va garanteaza - ca suntem in masura si…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut marti, in cadrul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, o serie de precizari cu privire la modul in care va fi asigurat trasportul public in zona metropolitana Bucuresti-Ilfov. Primarul General, Gabriela Firea: „Din nefericire, ieri si astazi,…