Intervenție in forța la Chiliile pentru decolmatarea barajului Crevelesti 20 de jandarmi cu 4 autospeciale și 20 de pompieri cu 4 autospeciale și 2 motopompe s-au deplasat catre comuna Chiliile, unde vor efectua o operațiune de decolmatare a barajului de apa potabila de la Crevelești (afectat ca urmare a ploilor cazute incepand de vineri și a aluviunilor transportate). Barajul deservește circa 200 de familii din satele Chiliile, Crevelești, Trestioara, Ghiocari și Petcari. Localnicii au ca sursa alternativa de apa potabila 5 fantani, nu se solicita momentan vreun transport de apa. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu, discursul lui Liviu Dragnea referitor la manifestanții anti-PSD nu face altceva decat sa pregateasca o justificare pentru o eventuala interventie in forta a autoritaților, ca la 10 august.Digi24: Manifestantii anti-PSD de la mitingurile…

- Un incendiu violent a cuprins ieri un complex comercial din localitatea Afumati. Interventia pompierilor a inceput ieri in jurul orei 13.00 iar la mai bine de 20 de ore, militarii sunt tot la fata locului pentru a tine sub control situatia. Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, dupa localizarea incendiului…

- PSD revine dupa sarbatori și posteaza primul mesaj pe Facebook. Social - democrații transmit un mesaj despre patriotism, prin intermediul unui clip in care apare șeful social - democraților, Liviu Dragnea.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot ce au gasit langa mașina in…

- Noaptea de Inviere nu a fost deloc usoara pentru angajatii Serviciului de Actiuni Speciale din judeaul Suceava, care au intervenit in forta ca sa ii puna catusele unui sofer beat. Acesta nu a oprit la semnalul politistilor rutieri si a fost urmarit pana acasa, unde s-a baricat in curte aruncand cu toporul…

- Sambata, 20 aprilie, un incendiu a mistuit 43 de arii de vegetație uscata in Bocicoel. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din Bogdan Voda. In urma incendiului nu au rezultat victime.

- Pompierii militari valceni intervin joi, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea incendiului de padure din apropierea orasului Brezoi, in ajutorul lor fiind trimis, pentru a doua oara in ultimele doua saptamani, si un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie, informeaza Agerpres.Citește…

- Fortele de ordine marocane au dispersat in noaptea de sambata spre duminica o manifestatie a tinerilor profesori angajati pe baza de contract in invatamantul de stat, care intentionau sa campeze in fata cladirii Parlamentului din Rabat pentru a cere conditii de lucru mai bune, informeaza Reuters…

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la o gospodarie din localitatea Prejmer, judetul Brasov.Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, initial, la locul evenimentului s au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma, dupa care fortele de interventie…