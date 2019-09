Intervenţie în forţă a jandarmilor. Au confiscat 20 de mii de țigarete Pe timpul executarii unei misiuni de patrulare, echipajul de interventie al Inspectoratului de Jandarmi Buzau a observat cum doua persoane au incarcat un bagaj voluminos intr-un autoturism, dupa care au inceput deplasarea rapid catre zona Simileasca. Dupa ce acestia au ajuns pe una dintre strazile din cartier, pasagerii au fugit lasand mijlocul auto cu portierele deschise. Jandarmii au plecat urmarirea lor, dupa aproximativ 2 minute reusind sa prinda si sa imobilizeze un barbat, in varsta de 43 de ani, cealalta persoana refugiindu-se intr- un imobil. In urma controlului autoturismului abandonat,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

