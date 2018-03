Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Mures efectueaza, duminica, o actiune de salvare in muntii Gurghiu, unde 35 de turisti au ramas blocati din cauza vremii nefavorabile. "Actiunea este foarte dificila din cauza conditiilor meteo, a zonei in care se afla grupul, necesitand mare atentie din partea salvatorilor, dar si…

- Salvamontistii au fost chemati in ajutorul unui grup turisti care, sambata seara, a ramas blocat in Masivul Retezat. Cele cinci persoane au fost surprinse de ceata si vant puternic pe creasta principala a Retezatului, la urcarea pe Varful Peleaga (2.508 metri). Citeste mai mult: adev.ro/p5s1m4

- ”Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la minus 20 de grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de centimetri. Temperaturile scazute si precipitatiile sub forma de zapada vor persista conform prognozelor…

- Pompierii intervin, vineri, pentru recuperarea unui pod plutitor de pe raul Mureș, din zona Paraul Iovului, cu o barba și trei autospeciale. Detașamentul Alba Iulia intervine cu o barca și trei autospeciale pentru recuperarea unei brudine aflate in deriva pe raul Mureș, anunța ISU Alba. Apele raului…

- Foarte mulți oameni care sufera de obezitate severa și morbida apeleaza la o intervenție chirurgicala numita gastric banding sau inel gastric. Aceasta este cea mai cunoscuta si mai raspandita metoda restrictiva care poate avea insa, pe langa rezultate uimitoare, și o serie de complicații care merita…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit joi, 8 martie a.c., in sprijinul unei familii aflate in dificultate in Munții Bucegi. Turistii, doi adulti si doi copii minori, dintre care unul de 4 luni, din judetul Constanta intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Pestera. La un moment…

- Un aradean a sunat la 112 si a spus ca i-a disparut nevasta de acasa si ca la plecare l-ar fi amenintat ca se arunca de pe podul de cale ferata din cartierul Micalaca. Atat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad, cat si Serviciul Judetean de Ambulanta Arad si Inspectoratul de Politie Judetean…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s-a incalzit si exista pericol de avalansa. Citeste si O fetita de 10 ani ajuns la spital, dupa…

- Un microbuz in care se aflau sase persoane, dar si alte patru autoturisme au ramas blocate in zapada pe drumul judetean care leaga Floresti de Nedelea. In ajutorul lor au intervenit echipele de la ISU Prahova, dar si de la primaria Floresti.

- Turiști salvați din gondola la Sinaia! Din fericire a fost vorba doar de un exercițiu al jandarmilor montani pentru 50 de studenți de la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” care au ales sa urmeze o cariera in aceasta arma. Timp de o saptamana, tinerii din anul trei au ocazia sa participe la mai…

- Sase dintre cei sapte turisti care au ramas blocati pe munte, duminica seara, intre Cota 1500 si Cota 2000 din Masivul Bucegi, au fost recuperati, ei fiind coborati in siguranta in statiunea Sinaia. Jandarmii montani continua ca-l caute pe al saptelea turist, un barbat din Bucuresti, despre care…

- Primul apel a fost primit pentru salvarea unei persoane din Bucuresti care a ramas blocata pe un traseu neschiabil, intre Cota 2000-Cota 1500, in zona Canionului Pelesului din Muntii Bucegi. Ulterior, pe acelasi traseu au ramas blocati alti doi schiori. "Primul a ramas blocat cu schiurile…

- Salvamontistii au inchis definitiv Strunga Dracului, un traseu de 180 de metri din traseul principal al Crestei Muntilor Fagaras, din cauza caderilor de pietre, turistii avand la dispozitie, o ruta ocolitoare, prin judetul Arges, care face legatura intre Varful Negoiu si Strunga Doamnei, a anuntat marti,…

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- 150 de turisti au fost salvati cu ajutorul elicopterelor dupa ce au ramas blocati intr-o instalatie de telescaun. Operatiunea de salvare a avut loc intr-o statiune de schi din Austria. Telescaunul s-a defectat si toate incercarile de a-l reporni au esuat.

- In urma unui apel pe numarul unic de urgența 112 facut de turiști la ora 14.40, prin care a fost semnalata prezența a doi urși pe partia Subteleferic din Predeal, jandarmii și salvamontiștii au fost nevoiți sa intervina pentru limitarea accesului turiștilor in acea zona. „Turiștii prezenți…

- Circa 80 de persoane aflate intr-un hotel montan din Italia amenintat de o avalansa majora au fost evacuate marti cu elicoptere ale armatei, au informat mass-media italiene, citate de DPA. Hotelul aflat in pericol este Langtauferer Hof din Melago, o statiune de schi din Valea Vinschgau…

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor ”atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dimineata sa vina in ajutorul unei femei insarcinate din localitatea Rahmanu judetul Tulcea. Initial in ajutorul tinerei a fost trimisa o ambulanta care a ramas blocata in zapada de la ora 3.00. Dimineata femeia a fost preluata de elicopterul SMURD si transportata…

- Iarna si-a aratat coltii, iar unii soferi au ramas blocati in nameti in aceasta noapte. Acestia au avut nevoie de ajutorul autoritatilor pentru a fi scosi din troiene. La fata locului au intervenit inspectorii de patrulare, dar in ajutorul acestora au venit și mai mulți tineri cu mașini de teren care…

- Salvamontistii au reluat, luni dimineata, cautarile pentru depistarea trupului tanarului de 30 de ani din Bucuresti surprins, sambata, de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani participa…

- Jandarmii de la Postul Montan Șugag au intervenit astazi, 13 ianuarie 2018, in ajutorul unor turiști ramași blocați cu mașina in zona dintre lacul Oașa și Manastirea Oașa. Turiștii erau in drum spre Șureanu, unde este domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din țara. Mașina care a ajuns in…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el.Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe…

- Cei 13.000 turisti ramasi blocati de doua zile in statiunea elvetiana Zermatt din cauza caderilor masive de zapada au inceput in cursul zilei de miercuri sa fie evacuati cu elicopterul, deoarece calea ferata va fi redeschisa mai tarziu decat era prevazut, relateaza AFP. Cativa turisti…

- UPDATE: Turistii au fost evacuati din zona calamitata din cauza caderii retelei de electricitate, mai ales pentru faptul ca exista si riscul de producere de avalanse. "Sosirile și plecarile catre și din Zermatt nu sunt posibile in acest moment", anunta site-ul stațiunii, iar traseele și cursele…

- Salvamontistii sibieni intervin sambata, 6 decembrie, pentru recuperarea a sapte turisti blocati in zona de sud a tunelului Balea. Acestia nu pot inainta din cauza avalanselor repetate care se produc pe zona de evacuare. In Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, riscul producerii de avalanse…

- Salvamontistii din statiunea Busteni au ajns, vineri seara, in urma unei actiuni care a durat trei ore, la cei doi turisti ramasi blocati in apropierea Varfului Omu din Masivul Bucegi si au inceput coborarea catre statiune impreuna cu cei doi. Niciunul nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit…

- "In Valea Dorului, circa 40 de oameni au ramas blocati in telescaun, dar problema a fost rezolvata imediat, deoarece a fost pus in functiune motorul alternativ pe motorina de care beneficiaza intreaga instalatie. Turistii au fost coborati fara probleme ", a declarat Claudiu Ciubotaru, director marketing…

- 130 de persoane dintre care 18 erau copii, cel mai mic in varsta de aproximativ 4 ani, au ramas blocate pe Platoul Bucegi chiar in ultima zi a anului. Turistii au ajuns pe munte dimineata, cu telecabina, dar spre orele pranzului vremea s-a inrautatit, a inceput viscolul, astfel ca transportul pe cablu…

- UPDATE: Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea, drumul pana la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu, a fost deblocat, miercuri dupa-amiaza, astfel ca cei 22 de turisti, printre care si noua copii, care ramasesera blocati acolo au putut cobori.…

- Turiști blocați la o cabana din Valcea Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Jandarmii valceni, dar si salvamontistii intervin la aceasta ora, la solicitarea Obstii Horezu, pentru a aduce de la Cabana Muntele Alb un grup de turisti care a petrecut Revelionul in zona montana a Valcii. Acestia…

- Cei 54 de turiști coborați in prima tranșa din zona Babele, unde au ramas bocați dupa inchiderea telecabinei, au inceput Post-ul O parte din turiștii blocați pe munte coboara pe drumul inchis. Alții sunt coborați de autoritați pe Moroeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 100 de turisti, printre care si 18 copii, au ramas, duminica, blocati pe platoul Bucegi, in zona Babele, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului puternic. Turistii au inceput coborati cu utilajele pentru batatorit zapada, primul grup, format din 54 de persoane, fiind coborat la Dichiu,…

- In jur de 135 de turiști sunt blocați, duminica seara, la Cabana Babele, din cauza viscolului. Turiștii au urcat in cursul zilei cu telecabina din Bușteni, dar din cauza viscolului, aceasta nu a mai putut funcționa. Salvamontiștii și jandarmii din Dambovița, Argeș și Pahova incerca sa coboare turiștii…

- Turiști care au ramas blocați la Cabana Babele din cauza viscolului au urcat duminica cu telecabna din Bușteni. Din cauza viscolului, telecabina nu a mai putut funcționa, astfel ca 135 de turiști sunt blocați la Babele, informeaza Romania TV. Salvamontiștii din Dambavița, Argeș și Pahova…

- Salvamontistii din Prahova ii avertizeaza pe turisti sa nu se aventureze pe traseele inchise intrucat la peste 1.800 de metri riscul producerii unor avalanse este mare sau insemnat. In Masivele Bucegi si Fagaras, riscul este de trei - insemnat.

- Peste 150 de schiori au ramas blocati pe un teleferic in muntii Alpi din Franta. Salvamontiștii au declarat ca oamenii se aflau la o inaltime mare. Potriviti informatiilor preliminare, incidentul s-a produs din cauza unor probleme tehnice.

